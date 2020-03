COME CAMBIA RISPETTO A PRIMA La Benelli TRK 502 X è una delle moto più apprezzate dal mercato italiano, e per il model year 2020 la Casa di Pesaro ha lavorato di fino per migliorare la propria best-seller. A catturare subito l'attenzione sono le nuove grafiche, mentre gli specchietti sono ridisegnati e includono il logo “TRK” così come le manopole protette da nuovi paramani: quelli completamente in plastica sono sostituiti da una nuova coppia con anima in alluminio. I blocchetti sono retroilluminati e lo sfondo del tachimetro è bianco, a beneficio di una lettura più immediata della strumentazione. Tanti invece i dettagli in nero opaco: dal manubrio regolabile fino ai carter motore, fino al telaio a traliccio di tubi e al forcellone. Migliora il comfort grazie a una sella ridisegnata, più larga e accogliente, e la praticità con il portapacchi posteriore in lega d’alluminio con un design più ergonomico. Le nuove pedane per pilota e passeggero completano il look da globetrotter per questa Benelli.

STESSA SOSTANZA Dal punto di vista tecnico non c’è alcuna differenza rispetto alla versione 2019: il telaio a traliccio di tubi è sempre il medesimo, proprio come il motore bicilindrico in linea da 500 cc capace di 47,6 CV e 46 Nm. Il comparto ciclistico si aggiorna con una coppia di dischi anteriori a margherita, il diametro rimane sempre da 320 mm e le pinze sono invariate: flottanti a doppio pistoncino. Confermato anche il comparto sospensioni, con una forcella a steli rovesciati da 50 mm e un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico, così come il cerchio anteriore da 19” e quello posteriore da 17”. La Benelli TRK 502 X m.y. 2020 attacca il mercato con un prezzo di 5.990 euro e sarà disponibile in due colorazioni (bianco e antracite) mentre, nel corso dell’anno, arriverà anche un’edizione limitata con un esclusivo color giallo.

BENELLI TRK 502 X 2020: SCHEDA TECNICA

MOTORE

TIPOLOGIA 2 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddamento a liquido, 4 valvole per cilindro doppio asse a camme in testa

CILINDRATA 500 cc

ALESAGGIO x CORSA Ø69 x 66,8 mm

RAPPORTO DI COMPRESSIONE 11,5:1

POTENZA 47,6 CV (35 kW) a 8.500 giri/min

COPPIA 46 Nm (4,7 kgm) a 6.000 giri/min

LUBRIFICAZIONE Forzata a carter umido

ALIMENTAZIONE Iniezione elettronica con doppio corpo farfallato ø 37 mm

FRIZIONE Multidisco in bagno d’olio

CAMBIO Manuale 6 rapporti

TRASMISSIONE FINALE A catena

EMISSIONI CO2 87 g/km

CONSUMO MEDIO 3,8 l/100km

CICLISTICA

TELAIO Traliccio in tubi con piastre in acciaio

SOSPENSIONE ANT. Forcella a steli rovesciati con steli ø 50mm e 140 mm di escursione

SOSPENSIONE POST. Forcellone a doppio braccio con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla, freno idraulico estensione e compressione, escursione di 62 mm

FRENO ANT . Doppio disco da 320mm con pinza flottante a 2 pistoncini

FRENO POST . Disco singolo da 260 mm con pinza flottante singolo pistoncino

TIPOLOGIA CERCHI Cerchio e mozzo in lega di alluminio con raggi in acciaio

DIMENSIONI CERCHIO ANT . 19” x MT3.00” DOT –D

DIMENSIONI CERCHIO POST . 17” x MT4.25” DOT – D

PNEUMATICO ANT . 110/80- R19 - 59V

PNEUMATICO POST . 150/70 - R17 – 69V

DIMENSIONI