Vieni a conoscere le nuove BMW F 900 GS e F 800 GS sabato e domenica

BMW Motorrad lancia Start of Season, un weekend porte aperte per conoscere le nuove F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS

Per BMW Motorrad la stagione motociclistica inizierà simbolicamente sabato 24 e domenica 25 febbraio. Start of Season è il nome con il quale la Casa di Monaco vuole dare il benvenuto alle nuove F 900 e 800 GS.

LE NOVITÀ Durante l'Open Weekend saranno ufficialmente presentate al pubblico le nuove F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS. Con l'occasione sarà possibile vedere anche le altre novità, a partire dalla BMW R 1300 GS. Gli esperti di prodotto di BMW Motorrad saranno a disposizione per rispondere a domande e curiosità di chi parteciperà all'evento, ma non solo...

INFO E TEST RIDE Sarà infatti possibile anche fare o prenotare esperienze, dai test ride dei modelli in gamma fino all’iscrizione ai corsi di fuoristrada della BMW Motorrad GS Academy. Tutte le informazioni sulla Start of Season di sabato 24 e domenica 25 sono disponibili nella sezione dedicata del sito ufficiale di BMW Motorrad Italia, cliccando qui. Per chi invece volesse prenotare un test ride in concessionaria è possibile farlo online, con Test Ride Now, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/02/2024