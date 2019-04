Autore:

Giulia Fermani

SUZUKI DEMORIDE Anche per il 2019, la casa di Hamamatsu torna a proporre il Suzuki DemoRide Tour. Dopo il debutto in occasione dei Motodays di Roma e dopo le dodici tappe del mese di marzo ecco gli appuntamenti per il mese di aprile. Dal 5 al 7 aprile appuntamento a Palermo e in provincia di Trapani e, contemporaneamente, in Lombardia, a Brescia e ad Abbiategrasso (MI).

MOTO IN PROVA E CALENDARIO APRILE La GSX-S750 è la vera protagonista dei Demo Ride di Suzuki anche con la versione standard depotenziata da 35 kW, dedicata ai titolari di patente A2. Gli altri modelli disponibili per i test sono la café racer SV650X-TER, la nuova GSX-S750 YUGEN CARBON e la naked muscolosa GSX-S1000. Per prenotare i DemoRide e trovare gli indirizzi esatti dei concessionari che ospitano i vari appuntamenti vi consigliamo di visitare il sito Suzukitour.

Venerdì 5: Pleiadi Auto, in viale regione Siciliana 2601, a Palermo

Sabato 6: Saladino Moto, in via Giovanni Gentile 41, a Castelvetrano, in provincia di Trapani

domenica 7: Centro Commerciale Forum, in via Filippo Pecoraino, Palermo

Sabato 6: Euromoto Gorini, in via Trento 159, a Brescia,

domenica 7: Casa della Moto, in via Carlo Maria Maggi 82, ad Abbiategrasso (MI)