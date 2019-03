Autore:

Giulia Fermani

SUZUKI DEMORIDE Anche per il 2019, la casa di Hamamatsu torna a proporre il Suzuki DemoRide Tour, ora al via dopo il debutto in occasione dei Motodays di Roma lo scorso week end. Le prime città toccate dal Tour saranno Bergamo e Ferrara, sabato 16 marzo, mentre domenica 17 sarà la volta di Monza e di Reggio Emilia.

LE MOTO IN PROVA E IL CALENDARIO COMPLETO La GSX-S750 è la vera protagonista dei Demo Ride di Suzuki anche con la versione standard depotenziata da 35 kW, dedicata ai titolari di patente A2. Gli altri modelli disponibili per i test sono la café racer SV650X-TER, la nuova GSX-S750 YUGEN CARBON e la naked muscolosa GSX-S1000. Nel mese di marzo sono previste dodici tappe: dopo Bergamo e Ferrara, sabato 16 marzo, e Monza e Reggio Emilia, il fine settimana seguente sarà la volta di Cagliari e Verona, sabato 23 marzo e Alghero e Marostica, domenica 24. Nell’ultimo fine settimana del mese toccherà Napoli e il Piemonte, sabato 30 ad Alessandria e domenica 31 a Vercelli. Per prenotare i DemoRide e trovare gli indirizzi esatti dei concessionari che ospitano i vari appuntamenti vi consigliamo di visitare il sito Suzukitour.