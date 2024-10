Quali sono le migliori moto cinesi? Ecco quelle che ho guidato

Checché se ne dica ci sono diversi marchi cinesi che stanno ben figurando nel panorama moto. Un po' di ragionevole scetticismo di fronte a un brand a noi sconosciuto è legittimo, ma bisogna anche saper riconoscere quando una moto è piacevole da guardare e – soprattutto – da guidare. Tra quelle che sono passate in redazione alcune mi hanno sorpreso più di altre. Ecco una classifica – in rigoroso ordine alfabetico – delle cinesi più interessanti in vendita nel 2024.

Benelli TRK 502 X in curva

Lo so, la Benelli non è una cinese 100% e ha anche fatto un po' il suo tempo, però è stata la prima e con le moto della Repubblica Popolare ha in comune il prezzo super, oltre alla diffidenza di tanti motociclisti. Anch'io, prima della prova, non mi spiegavo il motivo del suo successo, ma dopo ho capito: cosa puoi chiedere in più a una moto di media cilindrata che costa così poco? 5.990 euro, il prezzo di uno scooter 300... La TRK 502/502X è stata la regina delle vendite fino al 2023 e la ragione è presto detta: prezzo abbordabilissimo, buon motore-cambio, sembianze da maxi globetrotter con tanto di rumore che richiama la maxi BMW GS. Ingombrante, pesante, ma tutto sommato gustosa da guidare anche in extraurbano (trovate qui la mia prova della 502X). Dopo di lei ne sono spuntate tante che han provato a trovare la ricetta magica ma, per il momento, è stato un passaggio di consegne: la regina 2024 ad oggi è TRK 702.

CFMoto 800MT Explore

Lei è un po' più cinese – anche se lo zampino italiano c'è con Modena 40, R&D europeo – parlo della 800MT di Cfmoto, marchio che più mi ha sorpreso. La 800MT Explore che ho provato è fatta bene, ha una dotazione ricchissima, va molto bene e costa qualche migliaio d'euro meno rispetto alla concorrenza europea/giapponese. Non è perfetta – a livello di erogazione è ancora perfettibile – ma rispetto a una TRK 502, ad esempio, è una moto più matura, per chi cerca qualcosa in più: una moto di segmento superiore, ''grande'', tranne che nel prezzo. Insomma, Cfmoto vuole essere della partita con moto come Triumph Tiger 900 o Honda Africa Twin Adventure Sports e, con i 10.990 euro necessari per portarsi a casa la Explore – bastano 1.000 euro in meno per la 800MT – sembra proprio riuscirci.

Prova CFMoto 450MT: piacevole da guidare su ogni percorso

VEDI ANCHE

In questa Top 5 entra di diritto anche la più piccola e recente maxi enduro di Cfmoto, la 450MT. Dalla 800MT prende in prestito la qualità costruttiva e la ricchezza dei contenuti, aggiungendo però un cerchio da 21'' e una maggior propensione ad andare in fuoristrada. Il motore è piccolo, per patente A2, ma brioso quanto basta per affrontare con divertimento le strade e darle quell'aria da piccola giramondo. Il prezzo, anche in questo caso, è super invitante: 5.990 euro. La 450MT non è piaciuta solo a me – ha primeggiato nella nostra comparativa per le crossover/enduro stradali da patente A2 – e ve la racconta il nostro Alessandro qui.

Moto Morini: X-Cape 650 nel misto

Dopo la Cina torniamo su un italo-cinese. Anche la X-Cape, infatti, ha in comune con la Benelli le origini e il legame con l'Italia. La piccola crossover di Trivolzio è stata da subito apprezzata, tanto da ritagliarsi un posto nella Top 10 delle moto più vendute nel nostro Paese (trovate qui la classifica delle più vendute a settembre): convince la sua estetica da moto da rally, così come la ricca dotazione – è ancora in offerta con paramani e tris di valigie in alluminio – e funziona bene, con performance buone sia su strada che in leggero fuoristrada (vi ho raccontato tutto qui, nella prova). Il difetto principale è il motore, un po' povero in termini di coppia, ma forse in Moto Morini ci metteranno una pezza... Anche per lei il prezzo d'acquisto è super interessante, a partire da 7.190 euro.

In sella alla Voge Valico 900DSX

La maxi enduro cinese è passata in redazione ed è stata messa alla prova in un Cool Factor, a caccia del suo punto forte: che scoperta scoprire quanto la Valico 900DSX sia ricca nella dotazione e bassa nel prezzo! La qualità c'è tutta e si percepisce guardandola e toccandola con mano, ma anche in movimento la moto di Voge non delude affatto, anzi! Per prima cosa, per essere una maxi, ha una sella bassa – 825 mm da terra – che permette anche a chi non svetta di toccare terra, e poi ha tutto compreso nel prezzo, dai fendinebbia alle barre paramotore, passando per plexi regolabile, sistema keyless e sospensioni regolabili, tanto per citare alcune delle dotazioni. E poi, anche per lei, c'è il prezzo a mettere d'accordo tutti: 9.890 euro.

LE MIGLIORI MOTO CINESI 2024

Ecco la mia personale classifica delle migliori moto cinesi in vendita nel 2024. Da Benelli TRK 502, che ha aperto il filone di questo tipo di moto, ne sono arrivate tante altre e altre ancora ne arriveranno – tra le più chiacchierate ultimamente QJ Motor SRK 800 RR e Cfmoto 800MT-X – e noi saremo qui per raccontarvele: EICMA sta arrivando...

Pubblicato da Michele Perrino, 14/10/2024