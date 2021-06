Il suo arrivo sul mercato si è tradotto in un buon riscontro per quanto concerne le vendite. Il Beverly 300 è disponibile, oltre che nella versione 300 HPE, anche nella più sportiveggiante 300 HPE S. Nonostante il look più aggressivo, le prestazioni sono le stesse… e così come la supervalutazione dell’usato!



Per tutto il mese di giugno, Piaggio supervaluta fino a 500 euro l’usato in caso di acquisto del nuovo “crossover” della Casa di Pontedera. Questa offerta si unisce al finanziamento “Beverly Ride Now”, una formula con valore futuro garantito che include anche il pacchetto di manutenzione ed estensione della garanzia. Incluso nel prezzo anche un anno di assicurazione Unipol su furto-incendio e rapina. Inoltre, per scoprire il nuovo Piaggio Beverly 300 non solo potete leggervi la nostra prova (oppure vedere il relativo video), ma potete anche seguire il Beverly Tour, un “Giro d’Italia” di test ride per scoprire le doti dinamiche di questo scooter.