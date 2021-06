Le più preziose Moto Guzzi, che hanno fatto la storia del motociclismo mondiale, protagoniste di una mostra speciale accanto alla collezione permanente del Museo Piaggio di Pontedera. Le motociclette più rappresentative di Moto Guzzi celebrano i cento anni della casa di Mandello del Lario.

L'EVENTO Una mostra di straordinario valore storico quella che, fino al 17 giugno, porta a Pontedera i modelli più preziosi e iconici di Moto Guzzi. Le moto sono parte di un evento itinerante che il Club ACI Storico sta portando in alcune affascinanti location della Penisola per festeggiare il secolo di vita di uno dei marchi più importanti del motociclismo e dell’industria automotive d’Italia. L’evento ha avuto il suo esordio a Milano il 15 aprile e vede protagoniste motociclette che hanno segnato le rispettive epoche, capolavori di ingegno e di meccanica, capaci di intrecciare la loro storia con la crescita industriale e sociale d’Italia.

LE MOTO Questi pezzi storici, spesso esemplari unici, si affiancano alle altre straordinarie Moto Guzzi che fanno parte della collezione permanente del Museo Piaggio. Tra queste figurano la mitica Otto Cilindri che, a metà anni 50, rappresentò il progetto più avanzato in termini di tecnologia nel mondo delle corse e ancora oggi stupisce per l’audacia delle sue soluzioni tecniche. Tra le moto che sarà possibile ammirare fino al 17 giugno ci sono la Sport 500 degli anni 20, la Sport 15, avveniristica creazione degli anni 30, il Guzzino degli anni 40, il Falcone, entrato prepotentemente nella cultura popolare, il Galletto 192, la V7 Sport che per i ragazzi degli anni 70 fu un mito di sportività, ma anche la V50, la supersportiva Daytona 1000 e le più recenti Griso e MGX-21.