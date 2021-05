BMW è finalmente pronta a mostrarvi la nuova S 1000 R – qui raccontata in video – dal vivo: la hypernaked bavarese sarà infatti disponibile nelle concessionarie per raccogliere gli sguardi del pubblico e, prossimamente, sarà possibile prenotarne il test ride su strada.

SCOPRILA Da sabato 22 maggio sarà possibile scoprire tutti i segreti della nuova S 1000 R dal vivo, in concessionaria. Tramite il portale Test Ride Now, poi, sarà possibile prenotare la prova su strada della hypernaked bavarese. Al momento è possibile solo dichiarare il proprio interesse per essere ricontattati dal personale BMW.

RR NUDA La nuova S 1000 R 2021 vanta 165 CV e 114 Nm, con un peso in ordine di marcia di 199 kg. Nuove sospensioni riviste, elettronica aggiornata con IMU a 6 assi e molto altro, tutto incastonato nel telaio Flex Frame, lo stesso della sorella carenata S 1000 RR. Per tutti i dettagli sulla S 1000 R, in attesa di andare in concessionaria, potete cliccare qui.