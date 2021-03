TUTTI IN PISTA Aprilia è da sempre legata al mondo delle corse, tanto che anche la nuova RS 660 prenderà parte a un trofeo dedicato, ma la casa di Noale sa bene anche come prendersi cura dei suoi appassionati ed è lì che nasce l'Aprilia Riding Academy – il nostro Danilo vi ha partecipato – la serie di corsi di guida in pista con RSV4, Tuono V4 e, da quest'anno, anche l'RS 660. L'edizione 2021 è alle porte, scopriamo tutte le novità.

CALENDARIO E PISTE Sono già presenti diverse date – e potrebbero arrivarne altre – la prima fissata è per il 15 aprile a Misano, poi si prosegue con Vallelunga il 9 maggio – il 10 maggio solo con la RS 660 – e diversi altri appuntamenti a Cremona, il 3 giugno, 28-29-30 luglio e ancora il 2 settembre, per poi andare al Mugello il 9 settembre – no RS 660 – e infine terminare, ancora con Cremona, il 4 ottobre. Oltre all'Aprilia Riding Academy ci sono anche gli Exclusive Ride, vale a dire turni in sella alle Aprilia, in sessioni diverse rispetto a quelle dei corsi, che permettono di provare nel loro habitat naturale le V4 di Noale.

TIPOLOGIE DI CORSI Quest'anno l'Academy si differenzia ancora di più e, oltre a ospitare la nuova Riding Academy RS 660, dedicata alla sportiva bicilindrica, si divide in 3 livelli: c'è il base, chiamato Riding Academy V4, il Riding Academy V4 Step 2 – dedicato a chi ha già partecipato in passato a un corso Aprilia – e, infine, il Riding Academy Avanzato. Proprio quest'ultimo, sempre per chi è già transitato presso la Scuola, è il più approfondito, con una durata di 1 giorno e 1/2, per un totale di 3 + 6 sessioni di guida in pista, contro le 5/6 sessioni spalmate su una giornata dei corsi standard.

LE MOTO All'Aprilia Riding Academy si può partecipare con moto propria, con RSV4 2021 – la disponibilità è limitata – o 2020 e Tuono V4 2021 o 2020. Si aggiunge poi quest'anno il corso in sella alla nuova RS 660.

I PREZZI I costi variano in base alla tipologia, al circuito sul quale si tengono e se si utilizza la propria moto o se ne prende una della Scuola: si parte da un minimo di 500 euro a Cremona e Vallelunga portandosi la moto, per passare ai 650 con le Aprilia V4 messe a disposizione; a Misano e al Mugello diventano rispettivamente 690 e 850 euro. Stessa cosa anche per l'RS 660: si spendono dai 500 ai 690 euro se si va con la propria, che diventano 650 o 850 euro, a seconda del circuito, con quella della Scuola. Per il corso Avanzato, invece, servono 1.250 euro. Per tutti i dettagli potete visitare il sito di Specialbikecircuit, sezione Aprilia.