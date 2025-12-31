Vorresti un pezzo della pista di Suzuka in salotto? Si può! Ecco come fare

Tra i circuiti leggendari, Suzuka spicca. Lo storico tracciato giapponese di proprietà di Honda ha ospitato eventi di MotoGP, F1, EWC e LMS sin dagli Anni Ottanta. Coi lavori di ammodernamento previsti per il 2026, gli operatori del circuito hanno deciso di offrire ai fan la possibilità di ottenere un ricordo unico del luogo, mettendo in vendita campioni di asfalto.

Suzuka, sezioni di asfalto saranno messe in vendita

I pezzi destinati alla vendita sono estratti dal tracciato mediante perforazione della superficie. I lavori sono programmati per essere completati in tempo per il Gran Premio del Giappone di F1 2026, previsto per marzo. L’ultima volta che il circuito ha ospitato la MotoGP è stato nel 2003, ed è stato poi rimosso dal calendario per la tragica morte di Daijiro Kato.

Prezzi e dimensioni delle sezioni di asfalto non sono stati ancora resi pubblici. Gli operatori del circuito dichiarano che tali dettagli saranno annunciati a breve sul sito ufficiale.

