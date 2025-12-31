News dal mondo

Sequestrata a un narcotrafficante una collezione di moto del valore di oltre 40 milioni di dollari

Avatar di Fabio Meloni, il 31/12/25

40 minuti fa - In custodia varie Ducati Desmosedici GP, la Moto2 di Marquez e tante altre

Molte sono da Gran Premio: le Ducati Desmosedici GP di Rossi, Iannone, Lorenzo, la Moto2 Campione del Mondo di Marquez e tante altre

La divisione di Los Angeles dell’FBI riferisce che l’impressionante collezione di moto da corsa del boss della droga Ryan James Wedding è stata sequestrata.

Wedding, sulla lista dei fuggitivi più ricercati del Bureau, è un grande appassionato di moto: la sua collezione da 40 milioni di dollari comprende le Ducati Desmosedici GP di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi e Andrea Iannone, oltre alla Moto2 con cui Marc Márquez ha vinto il titolo nel 2012 e all’Aprilia 125 con cui Rossi si è laureato campione del mondo. La collezione era conservata in un garage in Messico, dove le oltre 50 moto, molte delle quali da corsa, sembravano essere state lasciate senza cure.

Sequestrata a un narcotrafficante una collezione di moto del valore di oltre 40 milioni di dollari, tra le quali molte Ducati

Wedding, canadese, ex olimpico di snowboard, è tuttora ricercato. È prevista una ricompensa fino a 15 milioni di dollari USA per informazioni che portino al suo arresto e/o alla sua condanna. È accusato di gestire un cartello della droga e di aver orchestrato l’omicidio di un testimone federale, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Sequestrata a un narcotrafficante ex olimpico di snowboard una collezione di moto del valore di oltre 40 milioni di dollari

Pubblicato da Fabio Meloni, 31/12/2025
