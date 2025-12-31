Sequestrata a un narcotrafficante una collezione di moto del valore di oltre 40 milioni di dollari

Molte sono da Gran Premio: le Ducati Desmosedici GP di Rossi, Iannone, Lorenzo, la Moto2 Campione del Mondo di Marquez e tante altre

La divisione di Los Angeles dell’FBI riferisce che l’impressionante collezione di moto da corsa del boss della droga Ryan James Wedding è stata sequestrata.

Wedding, sulla lista dei fuggitivi più ricercati del Bureau, è un grande appassionato di moto: la sua collezione da 40 milioni di dollari comprende le Ducati Desmosedici GP di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi e Andrea Iannone, oltre alla Moto2 con cui Marc Márquez ha vinto il titolo nel 2012 e all’Aprilia 125 con cui Rossi si è laureato campione del mondo. La collezione era conservata in un garage in Messico, dove le oltre 50 moto, molte delle quali da corsa, sembravano essere state lasciate senza cure.

Wedding, canadese, ex olimpico di snowboard, è tuttora ricercato. È prevista una ricompensa fino a 15 milioni di dollari USA per informazioni che portino al suo arresto e/o alla sua condanna. È accusato di gestire un cartello della droga e di aver orchestrato l’omicidio di un testimone federale, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

