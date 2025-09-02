Qurantasette sorpassi vietati nel Tunnel del San Gottardo: denunciato motociclista inglese. La multa? Oltre 7.000 euro

L'accusa è di grave infrazione alla legge stradale e guida in stato di inattitudine. Non potrà più circolare sul suolo Svizzero

Lo scorso sabato, poco prima delle 16.00, un motociclista di 46 anni si è reso protagonista di una condotta estremamente pericolosa all’interno della galleria autostradale del San Gottardo ed è stato fermato nel canton Uri dagli agenti della polizia cantonale urana. L’uomo, un cittadino britannico residente in Inghilterra, ha compiuto ben 47 sorpassi all’interno della galleria, dove vige il diveto di sorpasso, superando due camion e quarantacinque automobili. La multa per sorpasso con striscia continua è punita in Svizzera con una sanzione non inferiore a 150 euro, di conseguenza il motociclista dovrà pagare non meno di 7.000 euro.

La polizia cantonale lo ha denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida in stato di inattitudine. Gli è stato inoltre intimato il divieto di circolazione su tutto il territorio svizzero.

Pubblicato da Fabio Meloni, 02/09/2025