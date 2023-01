Multa da scout speed non segnalato, conviene fare ricorso?

Vieni sorpreso a infrangere i limiti di velocità, ma il ''flash'' proviene dall'arma segreta della Polizia locale, il temutissimo scout speed. Strumento che tecnicamente non è un classico autovelox mobile, poiché installato a bordo di un'auto civetta e che può essere impiegato sia in stazionamento, sia a pattuglia in movimento. Non è un autovelox nelle sue caratteristiche, ma è un autovelox di fronte alla legge. Quindi chiamato a rispondere alle stesse regole in materia di utilizzo. Ergo, se ti pizzica ma non è segnalato, multa nulla. E la risposta al titolo è un Sì, il ricorso ti conviene.

TELENOVELA Il dibattito sulla necessità della presegnalazione dello scout speed prosegue da quando questo particolare dispositivo entra a far parte dell'equipaggiamento degli agenti delle Polizie municipali, ovvero dal 2018 circa. Nel tempo, le sentenze che hanno accolto i ricorsi di automobilisti multati e giudicato illegittime le sanzioni elevate in seguito a rilevazione da un apparecchio non preventivamente segnalato sono state numerose. Di recente, un ulteriore verdetto della Cassazione sembra aver chiarito la controversia una volte per tutte.

DURA LEX SED LEX L'ordinanza in questione è la n. 2384/2023, secondo la quale ''la presegnalzione dei sistemi di rilevazione della velocità non è limitata alle postazioni fisse come l'autovelox, ma a tutti i dispositivi, compresi quelli mobili, nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 142 comma 6 del Codice della Strada''. Basta anche un cartello come quello in foto: l'importante, è che il cartello sia visibile. E soprattutto, esista.

NO DEROGA I dubbi nascevano dal fatto che il decreto del 15 agosto 2007 del Ministero dei Trasporti concedeva ai sistemi di rilevazione in movimento installati a bordo dei veicoli per misurare la velocità in modalità dinamica una deroga all'obbligo di segnalazione. L'art. 142 del CdS, spiega tuttavia la Corte suprema, appartiene alla categoria delle norme primarie, quindi non può essere derogata da un decreto, perché fonte di grado inferiore. Scout speed come autovelox fissi e mobili: niente avviso, niente multa, il caso è chiuso.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/01/2023