Multa all'estero, devo pagare per qualsiasi tipo di infrazione?

La tentazione è irresistibile e almeno una volta nella vita ha contagiato ciascuno di noi, anche il più onesto e coscienzioso della compagnia. Multa elevata in un Paese straniero, e io non pago. Salvo poi, il più delle volte, risvegliare il cittadino modello che si nasconde dietro una maschera di trasgressore impenitente troppo fragile, per essere indossata troppo a lungo. E presi dal rimorso, dagli scrupoli, dalla paura delle conseguenze, ritornare in carreggiata, deglutire l'amarezza e saldare l'importo. Ottima scelta, anche perché commettere infrazioni all'estero, da un po' di tempo a questa parte, non è poi così diverso dal commettere infrazioni in patria. Se il postino mi recapita una multa presa oltreconfine, seguo le istruzioni e pago. Stop. Pago in qualsiasi caso, cioè per violazioni al Codice di qualsiasi natura? In linea di massima, la risposta è Sì. Vediamo perché.



Multe all'estero: meglio non farei furbi...

Quello delle multe stradali relative ad infrazioni commesse all'estero è un tema vasto che questo contenuto non ha la pretesa di trattare in forma esaustiva. Per sviscerare ogni aspetto, dalle differenze normative tra un Paese e l'altro ai tempi di notifica, passando per le modalità di eventuale ricorso e i distinguo tra veicolo a noleggio e veicolo di proprietà, si renderebbe necessario un trattato tecnico-giuridico a regola d'arte. In tempi di ferie estive e in vista di grandi partenze per destinazioni internazionali anche al volante della propria auto, ci concentriamo perciò su uno degli argomenti di maggior interesse. Ovvero: quali multe prese in territorio straniero, in particolare in altri Paesi dell'Unione Europea, devo necessariamente pagare.

ALTOLÀ SOSTA SELVAGGIA Lo spunto ci arriva da un comunicato EasyPark Italia, un breve promemoria attraverso il quale la filiale italiana della nota società globale di servizi di parking intende ricordare che la propria applicazione per smartphone - proprio allo scopo di evitare multe per divieti di sosta - consente ai suoi utenti di geolocalizzare e visualizzare le tariffe di sosta attive sulle strisce blu anche al di fuori dei confini nazionali, essendo operativa in più di 2.200 città in tutta Europa. Sulla sosta, ci torniamo tra un secondo.

La ragione per la quale è opportuno pagare una multa anche se il verbale proviene dall'estero è racchiusa in una sigla e quella sigla è EUCARIS. Acronimo di European Car and Driving Licence Information System e integrato nel più ampio meccanismo Cross Border, Eucaris è un sistema automatizzato di interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli circolanti nei Paesi UE. Fondato nel 1994 dalle autorità di Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo, oggi la piattaforma coinvolge pressoché la totalità dei Paesi membri dell'Unione. Italia inclusa (dal 2015), che recepì in via definitiva la direttiva europea 2015/413 col decreto 2016/27. Eucaris consente ai Paesi aderenti di scambiarsi informazioni ed effettuare interrogazioni che riguardino i dettagli della vettura estera, come targa e immatricolazione, ricerca del conducente e proprietario del veicolo. Si comprende bene come il principale obiettivo, oltre a quello di individuare i responsabili di infrazioni talvolta innocenti, sia quello di agevolare il contrasto di reati ben più gravi come il furto, il traffico illecito di veicoli, la falsificazione di documenti.

Soffermiamoci sulle comuni infrazioni al Codice della Strada. L’accesso ai dati di un determinato veicolo estero da parte di Eucaris avviene solo se l’infrazione compiuta appartiene a un gruppo di 8 violazioni alla circolazione stradale. Tutte violazioni dai risvolti ''sociali''. Che sono le seguenti.

eccesso di velocità ;

; mancato uso della cintura di sicurezza ;

; mancato arresto davanti a un semaforo rosso ;

; guida in stato di ebbrezza ;

; guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ;

; mancato uso del casco protettivo;

protettivo; circolazione su una corsia vietata ;

; uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.



Multa all'estero per autovelox: un classico

SENZA FRETTA Se la violazione appartiene a una qualsiasi delle categorie sopra elencate, quasi certamente il verbale vi rincorrerà fin sotto casa. Lo farà coi suoi tempi: in caso di multa dall'estero, per regolamento la notifica deve essere inoltrata entro 360 giorni, e non i classici 90 giorni come accade per multe ricevute in Italia. Si sappia, qualora sorgesse l'intenzione di un ricorso.

Multa all'estero per divieto di sosta? Arriva, arriva...

Che accade se invece l'infrazione non rientra nelle 8 categorie di competenza di Eucaris? Accade, con buona approssimazione, la stessa identica cosa. Cioè che la multa arriva, e che la multa la devi pagare. Premesso che la stragrande maggioranza delle trasgressioni rientra nella casistica sotto il cappello Eucaris (con l'eccesso di velocità documentato da autovelox nella parte del leone), anche infrazioni di carattere ''amministrativo'' come il divieto di sosta, il mancato pagamento della sosta, la sosta oltre il tempo consentito, oppure anche documenti scaduti (patente, revisione, RC Auto, etc.) o irregolarità del veicolo (fari, pneumatici, etc.), grazie a specifici accordi bilaterali tra i Paesi, stipulati all'interno del meccanismo Cross Border, non tarderanno ad arrivare a destinazione una volta che avremo riattraversato il confine. Ignorare la raccomandata e confidare in una falla del sistema, non conviene: le conseguenze saranno spiacevoli, dall'ingiunzione di pagamento fino ai casi estremi (vedi Svizzera) del processo penale. Ma di questo tratteremo, eventualmente, in una nuova puntata.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/07/2023