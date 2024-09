Video: poliziotti vestiti da polli multano gli automobilisti a San Francisco

Se non vedi un pollo tutto colorato e grande come un... poliziotto, e non ti fermi quando attraversa la strada, figuriamoci davanti a un pedone: questa la tesi che ha spinto gli agenti del traffico di San Francisco a vestirsi con sgargianti costumi di carnevale gonfiabili, per multare gli automobilisti indisciplinati. Che c'è? Mai visto un agente sotto copertura? Guarda il video qui sotto condiviso su X (ex Twitter) che poi ne riparliamo.

NEW: The San Francisco Police Department is dressing up as inflatable chickens to catch speeding drivers going through crosswalks.



The officers are giving out citations to those who don't stop for the chicken crossing the road.



The gig is paying off as the department has… pic.twitter.com/b9U7ekBZXP — Collin Rugg (@CollinRugg) September 21, 2024

GUARDA MAMMA, UN POLLO! La legge della California stabilisce che i pedoni hanno la precedenza quando sono sulle strisce pedonali. Suona famigliare? Allora sarà famigliare anche il fatto che raramente gli automobilisti si fermano. In California proprio come in Italia. Lo scopo di usare un costume sgargiante è duplice, rendere più visibile l'agente per proteggerlo e per dimostrare l'intenzionalità dell'automobilista: ''Come puoi non vederlo?”, dice il capitano della polizia Amy Hurwitz.

CHI SBAGLIA PAGA Detto ciò, le multe fioccano, con ammende che possono raggiungere i 400 dollari. Non tutti vengono multati: circa la metà dei fermati, per non dare l'impressione che la polizia stia ''facendo cassa''. Ma pare che la comunità stia cambiando atteggiamento di fronte agli attraversamenti pedonali, afferma il tenente della polizia di San Francisco Jonathan Ozol: “Sta avendo un impatto. I conducenti sembrano più consapevoli, più attenti. Sicuramente quando vedono il pollo”. Che è l'obiettivo di tutta l'operazione, escogitata a valle dell'incidente che ha causato la morte di un uomo di 76 anni all'inizio del 2024, proprio sulle strisce pedonali dove la polizia sta facendo l'esperimento del pollo. Creativo!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/09/2024