PICCOLO GUERRIERO Per ripartire durante questa Fase 2, la mobilità urbana caratterizzata da moto e scooter è la scelta ideale per quanto concerne in concetto di “distanziamento sociale”. Per questo motivo Yamaha non solo ha dato vita a una formula di noleggio per i propri scooter, ma ha anche presentato un’edizione limitata di una delle sue punte di diamante: Xmax 300. La versione speciale si chiama Roma Edition MMXX, ed è un vero e proprio “gladiatore” pronto a riprendersi la città.

DEDICATO ALLA CAPITALE Lo scooter presenta una grafica dedicata con il Colosseo sulle fiancate e una decalcomania sullo scudo in cui sono stati stilizzati i quartieri della Capitale. Il bianco e il nero, a contrasto con alcuni dettagli rossi, lo rendono un vero e proprio “gladiatore moderno”. Oltre alla colorazione speciale, questo Xmax 300 presenta delle pedane poggiapiedi in alluminio e il piccolo parabrezza Sport. ''A Roma prima del lockdown circolavano ogni giorno circa 300.000 veicoli a due ruote” ha dichiarato Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor. “Ora più che mai è importante far ripartire la capitale e garantire ai cittadini spostamenti in sicurezza e con mezzi affidabili”.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Il nuovo Yamaha Xmax 300 Roma Edition MMXX sarà disponibile in 130 unità, esclusivamente acquistabili attraverso i concessionari ufficiali Yamaha di Roma e provincia a partire dal 29 maggio 2020. Il prezzo è di 5.999 euro, ma con la formula di pagamento You Easy Go si può pagare la prima rata dopo 4 mesi.