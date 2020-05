YAMAHA SI AVVICINA SEMPRE DI PIÙ AGLI ITALIANI CON YOU - ONLINE DEALER E MYGARAGE

RIAPERTURA In seguito al lockdown relativo al Coronavirus, la maggior parte dei negozi e delle attività commerciali hanno riaperto al pubblico, seguendo un’attenta sanificazione dei locali e predisponendo tutti gli accorgimenti necessari alla profilassi del Covid-19. Tra queste attività c’è anche la rete di concessionari e officine Yamaha, pronte ad accogliere i potenziali – ed attuali – clienti così da effettuare un preventivo o acquistare un nuovo modello, oppure per un semplice controllo della moto.

IL CONCESSIONARIO A CASA VOSTRA Ma se non vi sentite ancora pronti a entrare in concessionario, oppure non ne avete la possibilità, Yamaha arriva a casa vostra nel modo più rapido e sicuro. Con il programma You – Online Dealer sarà possibile entrare in contatto con un punto vendita della rete ufficiale in modo facile e veloce: sarà sufficiente uno smartphone o un pc su cui è possibile accedere alla piattaforma Google Hangouts. Per richiedere un appuntamento basterà cliccare su questo link, compilare il form e dopodichè verrete ricontattati dal servizio clienti.

CONFIGURATORE ONLINE Infine, se volete avere un’idea di come sarebbe la vostra Yamaha ideale, basta scaricare (da Apple Store o Google Play) l’app “Yamaha MyGarage” sulla quale potrete configurare la moto e/o lo scooter che desiderate. Grazie alla grafica 3D, si potrà avere un’anteprima del veicolo completo di tutti gli accessori selezionati. Sarà poi possibile condividere la configurazione con il Concessionario Yamaha desiderato che, con un nuovo sistema di CRM, fornirà senza impegno un preventivo della moto desiderata.