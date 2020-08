TIPA TOSTA Al lancio stampa internazionale della nuova Suzuki V-Strom 1050 XT io c’ero (qui il link alla prova), e rimasi leggermente perplesso al motto che l’accompagnava: “The Master of adventure”. Con un’etichetta così importante la dotazione pur valida della XT non sembrava propriamente quella di un esploratore esperto. Per farvi un esempio, era come andare a scalare il Monte Bianco in jeans e scarpe da ginnastica. Con il nuovo allestimento Pro, però, la musica cambia non poco per l’enduro stradale di Hamamatsu.

LA DOTAZIONE PRO L’allestimento Pro punta a migliorare la protezione della meccanica nell’utilizzo in off-road e la capacità di carico, ma andiamo con ordine. Tra i difetti della V-Strom in configurazione standard c’è la poca protezione per la coppa e il filtro dell’olio, oltre che dei collettori di scarico. Con il paramotore in alluminio di generose dimensioni la meccanica è al riparo da pietre e radici. La nuova protezione ha comportato la modifica delle barre paramotore di serie, ma questo non è un aspetto negativo; con la nuova struttura sono maggiormente riparati – in caso di sciagurata caduta – il radiatore, i suoi convogliatori e la carenatura. Piccole modifiche anche per quanto riguarda l’ergonomia, già migliorata sulla versione base. Le nuove pedane maggiorate – con gommino antiscivolo estraibile – sono adesso regolabili nella posizione, così tutti potranno trovare la giusta configurazione. Non è finita qua, le borse laterali da 37 litri in alluminio – che avrete probabilmente visto nel nostro confronto tra la V-Strom, la Tiger 900 e la Moto Guzzi – le donano un look ancora più aggressivo e sono comprese nel prezzo.

QUANTO COSTA A tal proposito, la V-Strom 1050 XT Pro si posiziona in listino a 15.390 Euro e può essere ordinata in tutte e tre le colorazioni previste per la variante XT, ovvero in nero, in giallo e con la evocativa livrea bicolore che accosta il bianco all’arancione. Il valore commerciale complessivo degli accessori montati è di oltre 1.800 Euro. Chi sceglierà la versione Pro, dunque, ottiene un vantaggio cliente di oltre 1.000 Euro.