4 APPUNTAMENTI Si avvicina il weekend, si avvicinano i consueti Demo Ride Suzuki, normalmente ripresi dopo lo stop forzato causa epidemia Coronavirus. Sabato 27 giugno il V-Strom Tour 2020 (con al seguito nuova V-Strom 1050XT) farà tappa presso ABC Moto ad Alice Castello, in provincia di Vercelli, e Miazzon Moto, a Marostica in provincia di Vicenza. Domenica 28 lo staff del V-Strom Tour si troverà invece da Torino Moto, a Nichelino in provincia di Torino, e da Motopoint Racing, a San Donà di Piave, in provincia di Venezia.

ENDURO D'ALTURA Nuova V-Strom 1050XT è anche una delle protagoniste della seconda edizione dell’HAT Sestriere Adventourfest, manifestazione che si tiene sabato 27 e domenica 28 giugno nella località più rinomata delle Montagne Olimpiche piemontesi. L'evento ripropone la formula che tanto successo ha riscosso al debutto lo scorso anno, offrendo una panoramica completa sul mondo dei viaggi e dei raid su due ruote. Accessori, abbigliamento tecnico, servizi, insomma tutto ciò che gravita attorno all’Adventouring: il contesto ideale per fare diretta conoscenza proprio con la sport enduro tourer di Hamamatsu, a disposizione per test ride gratuiti e molto, molto suggestivi.

COME FARE PER Le prove di nuova Suzuki V-Strom 1050XT si svolgono in mezzo alla natura e con scenari mozzafiato, al seguito di esperte guide locali dell’alta Val di Susa, lungo percorsi che alternano strade bianche, asfalto e sterrato. Gli appassionati curiosi di salire in sella non dovranno fare altro che recarsi presso l’area Suzuki all’interno dell'HAT Village e prenotare direttamente in loco la loro prova. Di seguito, gli orari.



SABATO 27 GIUGNO

9.00 Apertura dell’HAT Village

9.30 Inizio dei test ride

18.30 Fine dei test ride

19.00 Chiusura dell’HAT Village



DOMENICA 28 GIUGNO

9.00 Apertura dell’HAT Village

9.30 Inizio dei test ride

16.30 Fine dei test ride

17.00 Chiusura manifestazione







ADVENTOURER SI DIVENTA Suzuki porta all’HAT Sestriere Adventourfest le V-Strom 1050XT che compongono il parco mezzi della V-Strom Academy, equipaggiate per l’occasione con i polivalenti pneumatici Anlas Capra R al posto dei più tassellati Capra X impiegati di solito nei corsi. V-Strom Academy è la scuola creata da Suzuki per permettere a ogni appassionato di migliorare la propria capacità di guida e di acquisire maggior dimestichezza nell’utilizzo fuoristrada di una sport enduro tourer bicilindrica. I corsi si tengono presso il Castello di Luzzano, in provincia di Pavia, sotto la supervisione di Andrea Beconi, pilota che con Suzuki ha vinto il Campionato Europeo di Enduro E2 nel 2009. Sotto, il calendario dei prossimi appuntamenti, consultabile anche dal sito web della scuola, insieme a tutte le altre informazioni del caso.