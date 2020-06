RIPARTE IL SUZUKI V-STROM TOUR 2020: INFO E DATE

SI RICOMINCIA Dopo un’iniziale sospensione del V-Strom Tour a causa dell’emergenza Coronavirus, Suzuki riapre le prenotazioni sul sito suzukitour.it per provare la nuova V-Strom 1050XT. Le tappe e il calendario è stato rivisto con 26 date comprese tra il 5 giugno e il 27 settembre 2020 per provare l’ultima arrivata nella gamma Suzuki presso i concessionari Suzuki. Durante i vari appuntamenti del V-Strom Tour, saranno rispettate alcune norme di sicurezza come il mantenimento delle distanze di sicurezza, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali da parte dello staff e dei partecipanti, l’accesso e la partecipazione esclusivamente a persone in buona salute.

NUOVE DISPOSIZIONI PER LE PROVE SU STRADA I test ride si svolgeranno tendenzialmente nei weekend. Ogni turno di prova sarà di circa 45 minuti complessivi. Ciascun giro su strada avrà una durata prevista di 30 minuti circa e si svolgerà su percorsi aperti al traffico, dietro un apripista dell’organizzazione Suzuki. Il test ride sarà preceduto da una breve sessione teorica di circa 10 minuti, in cui verranno spiegati tutti i dettagli della nuova V-Strom 1050XT. Il briefing, così come la fase di registrazione preliminare, si terranno in spazi che consentiranno l’adeguato distanziamento tra le persone. Al termine di ogni sessione di test ride, le moto saranno pulite e igienizzate, un trattamento riservato anche ai desk, agli arredi e ai materiali in uso all’organizzazione dopo ciascun turno di prove. Per limitare l’afflusso di pubblico, i test si svolgeranno senza passeggero a bordo, e i partecipanti dovranno necessariamente utilizzare casco e abbigliamento tecnico propri.