STILE INCONFONDIBILE La Suzuki Katana è sicuramente una delle moto dal design più caratteristico presenti sul mercato. Con le sue linee affilate e il fanale anteriore quadrato, si ispira alla Katana 1100 di Hans Muth. Esteticamente può piacere o meno, ma dal punto di vista tecnico e ciclistico la bontà del progetto GSX-S1000 rende la Katana, di fatto, una moto decisamente valida. Ma nella gamma Suzuki, in contrasto con una Katana che spicca personalità da tutti i pori, c’è una SV650 con linee più classiche e che sicuramente non ruberà l’occhio per il suo look ricercato. Ma se invece volete donarle uno stile inconfondibile, abbiamo la soluzione per voi.

PICCOLA SPADA I giapponesi di WeBike.net offrono un kit aftermarket dedicato alla SV650 per trasformarla in una “mini Katana”. Il kit comprende una nuova parte anteriore con il muso caratterizzato da più classiche linee della vecchia 1100, il fanale quadrato e un piccolo cupolino fumè. Il montaggio non è nemmeno dei più complessi: dopo aver smontato il vecchio fanale rotondo si posiziona il nuovo frontale. Per questo accessorio sono disponibili quattro colori, oppure potete ordinare il pezzo ancora da verniciare. Il prezzo è di 862 euro, a cui vanno aggiunte le tasse e le spese di trasporto. Sta a voi decidere se rendere unica la vostra SV650 oppure aspettare per una Katana 1000…