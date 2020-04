OPERAZIONE NOSTALGIANel lontano 1935 BMW costruì la R7 Concept, una one-off che ispirò la creazione di modelli iconici come la R5 e la R17 che, a loro volta, hanno ispirato la nuova BMW R 18. Della R7 furono perse le traccie per diversi decenni, soltanto nel 2005 fu ritrovata, restaurata e conservata nel museo di Monaco. Nel 2018 gli americani di NMoto hanno reinterpretato la R7 Concept in chiave moderna: il risultato si chiama Nostalgia, una special costruita su base R nineT presentata all’International Motorcycle Show di New York di due anni fa. Ve ne avevamo già parlato a inizio anno, ma vi rinfreschiamo comunque la memoria: il motore è il boxer da 1.170 cc raffreddato ad aria, capace di 110 CV e 116 Nm di coppia. Olte al propulsore bicilindrico, anche l’impianto frenante, il forcellone e la trasmissione ad albero cardanico sono prelevate dalla heritage di BMW. Dal punto di vista ciclistico, le pedane sono poste centralmente mentre la sospensione anteriore telescopica nasconde il telelever.

OPERA D'ARTE La R7 Concept compie quest’anno 85 anni, e per rendere omaggio a questo vero e proprio unicorno su due ruote, NMoto ha svelato una versione speciale della Nostalgia. Si chiama “BMW R7 85th Anniversary Commemoration Limited Edition” e ne verranno prodotte solamente 10 unità. Le forme sono sempre quelle evocative dell’originale R7 Concept, ma al posto della classica colorazione nera con dettagli bianchi e silver, la Limited Edition è un tripudio di materiali pregiati. Infatti tutta la carrozzeria è color platino, con alcuni dettagli in oro giallo e oro rosa. Le cover delle teste dei cilindri, così come la targhetta su lato sinistro, sono personalizzabili: nel modello 001 sono rispettivamente caratterizzate da un bassorilievo del monte Rushmore dalla scritta “We the People”. Se questa edizione limitata non fosse abbastanza preziosa, ecco la sella in pelle Louis Vuitton e un orologio Cartier sul serbatoio, vicino agli indicatori della benzina e della temperatura.

TUTTO HA UN PREZZO Il prezzo della BMW R7 Limited Edition costruita da NMoto è disponibile solamente su richiesta e, soprattutto, può variare a seconda delle personalizzazioni. Siamo certi che questa edizione limitata superi abbondantemente i 50.000 dollari della R7 Nostalgia “standard”.