Nuovo Orcal Arios 125+: allo scooter piace evadere dalla jungla urbana

SI ALLARGA LA SCELTA DEI MODELLI ''ON-OFF'' Non ci sono dubbi che il segmento degli scooter crossover sia in forte crescita. Piace lo stile fuori dal coro dei tradizionali automatici da città, piace la tecnologia e piace molto l’opportunità di uscire dal solito contesto urbano per avventurarsi in qualche gita fuori porta e mettere le gomme (scolpite) fuori dall’asfalto. Niente di meglio che assaporare la libertà a bordo di un mezzo facile come lo scooter, ma adatto a percorrere qualche facile sterrato. L’Honda X-ADV 750 è stato un po’ il pioniere di questa categoria, poi sono arrivati altri l’ADV 350, sempre di Honda, il Kymco DT-X 360 o l’Aprilia SR GT 125 e 200. Oggi, la famiglia si allarga grazie alla francese Orcal Motor, che è già sul nostro mercato con una piccola gamma di motociclette distribuite da Valenti Racing. Parliamo del nuovo Arios 125+, un modello dal look moderno e piacevole, con un vivace monocilindrico e una dotazione di serie davvero super completa.

Nuovo Orcal Arios 125+: lo scooter crossover con il cupolino regolabile

MOTORE COLLAUDATO E… CONSUMI DA RECORD? Lato tecnico, lo scooter francese monta un motore di 124,5 cc raffreddato a liquido che eroga una potenza di 14,6 CV/8.500 giri e una coppia di 12,5 Nm a 6.500 giri. Al telaio in tubi si aggiunge una forcella tradizionale con steli da 35 mm e una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico molla e con serbatoio separato. Poi, ci sono cerchi da 14 pollici sull’anteriore e da 13 pollici sul posteriore, con pneumatici rispettivamente da 110/80 e 130/70. L’impianto frenante sfrutta l’azione di un disco anteriore da 256 mm e uno posteriore da 220 mm con ABS a due canali. Infine, il peso è contenuto in 149 kg. Bocche cucite sulle prestazioni, ma Orcal dichiara una percorrenza di 387 km con un pieno di 9,3 litri. Calcolatrice alla mano, parliamo di oltre 40 km/litro. Probabilmente questo valore è un po’ ottimistico in condizioni d’uso reali, ma non ci stupirebbe un altrettanto ottimo risultato, intorno ai 30-32 km/litro.

Nuovo Orcal Arios 125+: motore monocilindrico da 14,6 CV e 12,5 NmUNO SCOOTER PRATICAMENTE FULL OPTIONAL Ma le buone notizie non si fermano ai consumi, poiché abbiamo visto che l’Arios 125+ offre una dotazione di serie da vero scooter granturismo. Ci sono il parabrezza regolabile, un quadro strumenti con display LCD da 7 pollici, presa USB e 12V, avviamento smart-key, il doppio cavalletto, un robusto portapacchi e tutte le luci a LED dove spicca la funzione cornering per illuminare meglio in curva. La praticità è garantita da un generoso vano sottosella, del quale non è dichiarata la capacità, ma che a occhio può contenere un casco integrale o un grosso jet. Venduto nei colori grigio o bianco, l’Orcal Arios 125+ ha un prezzo di listino di 3.999 euro e sapremo in occasione di EICMA 2022 se la Casa francese ha in progetto di importarlo anche in Italia.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/10/2022