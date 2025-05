Prove moto novità 2025: i test di giugno, parte II

A giugno le prove moto delle novità 2025 avranno come protagoniste Aprilia e Yamaha, ma – notizia di queste ore – anche due nuove moto di BMW Motorrad: scopriamo qual è la data del test e quali sono le nuove arrivate.

BMW R12 G/S si ispira alla mitica R80 G/S

La R 12 G/S è la vera maxi enduro di BMW Motorrad, ispirata alla R 80 G/S. Ruote a raggi da 21'' e 17'' – ma è disponibile quella optional da 18'' – sospensioni a lunga escursione – 210 e 200 mm – e tanta voglia di offroad. Il cuore è il solito boxer raffreddato ad aria/olio da 1.170 cc per 109 CV e 115 Nm. Il test della novità 2025 è previsto per la prima settimana di giugno, in un misto tra strada e fuoristrada: la vera domanda è quanti, vista l'eleganza della moto e il prezzo di partenza di 17.900 euro, avranno il coraggio di portarla in sterrato! Io dovrò trovarlo...

BMW R 1300 RT 2026

E poi c'è lei, la R 1300 RT 2026, attesissima tourer da viaggio, aggiornatasi come il resto della famiglia al motore boxer da 1.300 cc per 145 CV e 149 Nm. Ma non sono solo prestazioni da godere a gas spalancato, quanto nella guida, dove BMW Motorrad promette ampio divertimento per merito di telaio, sospensioni e cerchi aggiornati: col nuovo DCA (Dynamic Chassis Adaption), che varia l’altezza del veicolo in base al riding mode selezionato, la moto saprà vestirsi da tourer o da naked sportiva in un attimo (è però optional). Contestualmente al test della R 12 G/S proverò anche la R 1300 RT, quindi a giugno restate connessi se siete curiosi di sapere come va la maxi bavarese!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 28/05/2025