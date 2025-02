Novità moto 2025: le prove di febbraio (seconda parte)

Anche a febbraio le prove delle novità moto 2025 continuano senza sosta. Dopo il test della Panigale V2 2025 di Danilo, nella seconda metà del mese sarà tempo di ben quattro novità targate Cfmoto. Ecco quali sono le prossime moto che proveremo...

Cfmoto 700MT ADV 2025

Della piccola crossover 700MT di Cfmoto vi abbiamo svelato il prezzo poche settimane fa. Estetica presa in prestito dalla 800MT – moto che ha raccolto un discreto successo nel mercato italiano, tanto da farsi vedere nella classifica delle 30 più vendute – e dotazione tecnica piuttosto ricca tra parabrezza regolabile, manopole e sella riscaldabili. In attesa di raccontarvi come va la nuova crossover di Cfmoto potete trovare tutte le informazioni dal nostro articolo-video, cliccando qui.

Nuova CFMoto 675SR-R

Anche la 675SR-R è stata presentata ad EICMA (ve l'abbiamo raccontata qui). Si cambia completamente segmento e, da una crossover stradale, si passa alla prima sportiva stradale del Marchio. Motore 3 cilindri da 674 cc e 94 CV – giusto-giusto per il limite della patente A2 – e ciclistica fatta per divertire, con forcella regolabile KYB e pinze ad attacco radiale J.Juan. Danilo vi racconterà la 675SR-R dopo la prova in pista!

CFMoto 675NK, naked sportiva a un prezzo irresistibile

Si cambia moto, ma non motore. La 675NK è la sorellina minore della 800NK che abbiamo provato lo scorso anno. La 675NK però, a differenza della 800, monta il motore 3 cilindri della 675SR-R con 90 CV e 70 Nm – stando a quanto dichiarato da Cfmoto – ed è un po' più semplice sulla dotazione elettronica. Dal Portogallo, Danilo vi racconterà anche di lei, ma se volete ripassare le caratteristiche della 675NK, trovate tutto qui.

Cfmoto 125nk: linee sportive e affilate

Ultima della carrellata è la 125NK. Il nome non lascia spazio a dubbi: la 125NK è la più piccola della gamma naked (anche lei ve l'abbiamo raccontata da EICMA). Tra le dotazioni della nuda figurano il motore da oltre 14 CV, la pinza ad attacco radiale a mordere il disco da 292 mm e anche il controllo di trazione. Insieme alle altre Cfmoto sentirete parlare della 125NK dopo la metà di febbraio. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Cfmoto, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/02/2025