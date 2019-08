Autore:

Emanuele Colombo

FOTO SPIA Avevamo appena finito di tessere le lodi della Triumph Tiger 800 XRT che da Hinckley arrivano segnali importanti: una nuova Triumph Tiger 800 2020 sarebbe in avanzata fase di collaudo, da quello che si può intuire dalle foto spia raccolte dalla tedesca Motorrad. Già a colpo d'occhio si nota che il telaio è tutto nuovo. Se prima era un traliccio in tubi che senza soluzione di continuità raggruppava anche il telaietto reggisella e le staffe portapedane per il passeggero, ora cambia architettura e diventa scomponibile. Il reggisella è imbullonato al traliccio anteriore - di nuovo disegno - e pure le staffe portapedane, ora in lega, sono avvitate.

CICLISTICA RINNOVATA Nuovo è anche il forcellone posteriore in alluminio, che beneficia di un diverso leveraggio, e le ruote, per la versione XC mostrata nelle foto, sono a raggi incrociati: del tipo che consente l'utilizzo di pneumatici tubeless. In apparenza le misure sono di 21 pollici all'anteriore e 17 pollici al posteriore, per un più efficace utilizzo fuoristrada. È probabile che, come il modello attuale, anche la Tiger 2020 venga proposta in due distinte versioni, con l'allestimento Tiger 800 XR dotato di cerchi in lega con diametro di 19 pollici all'anteriore: più consono all'utilizzo su asfalto.

NUOVI BREMBO Guardando più da vicino la ruota anteriore si nota che le pinze a quattro pistoncino del doppio disco - sempre marchiate Brembo - hanno ora un montaggio radiale e non più assiale.Tutto nuovo il design, che adotta ora un frontale a becco, un nuovo cupolino e fanaleria a LED, con una strumentazione completamente digitale che si avvale di un display TFT di maggiori dimensioni rispetto all'attuale. Data per scontata la compatibilità del motore con le nuove norme Euro 5, ma sulla scheda tecnica, per ora, non ci sono informazioni. La vedremo allo stand Triumph di EICMA 2019?