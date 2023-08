Suzuki al lavoro su una nuova Hayabusa. I brevetti dicono che...

A caccia di record? Forse, quel che è certo è che con la richiesta di brevetto la carriera di Suzuki Hayabusa non terminerà a causa delle normative antinquinamento. La Casa di Hamamatsu sta lavorando ad un semplice ma innovativo sistema di fasatura variabile che permetterebbe al “falco pellegrino” di continuare a sfrecciare ad alta velocità sulle strade di tutto il mondo. Proviamo a capire come funziona e quali vantaggi introdurrebbe il sistema VVT (Variabile Valve Timing) sulla nuova generazione di Hayabusa.

Suzuki Hayabusa 2021: in azione tra i cordoli di Vairano

I VANTAGGI DELLA FASATURA VARIABILE Il motore a 4 cilindri in linea dell’attuale Suzuki Hayabusa è apprezzatissimo per le sue splendide qualità d’erogazione e per la sua robustezza ed affidabilità (qui la prova), avrete sicuramente sentito parlare di “Busa” sovralimentate con turbocompressore in grado di reggereoltre 400 CV di potenza tentare di battere ogni record di velocità. Ovviamente gli ingegneri Suzuki puntano a mantenere queste caratteristiche positive ma anche a rendere il nuovo motore più performante, efficiente e “pulito” per ottemperare alle stringenti normative anti-inquinamento. La fasatura variabile è una soluzione tecnica che ben si presta ad ottenere questi scopi e il costruttore giapponese l’ha già adottata nel recente passato sulla compianta ultima generazione di GSX-R1000.

VEDI ANCHE

Suzuki: il brevetto per la fasatura variabile sulla Hayabusa

IL NUOVO SISTEMA A differenza del sistema “centrifugo” usato sulla race replica, il nuovo sistema studiato da Suzuki prevede un attuatore elettroidraulico comandato da una centralina che permette di spostare l’albero a camme e variare l’inclinazione delle valvole. La caratteristica peculiare sta nel posizionamento laterale e non internamente alla testata, con vantaggi in termini di facilità d’istallazione e affidabilità, infatti non sarebbero necessarie modifiche al telaio e tutto il sistema rimarrebbe maggiormente al riparo dal calore, che è risaputo essere nemico di centraline e fluidi. Un motore più efficiente e dunque più performante, magari in grado di tornare ad essere tra i più performanti in circolazione. Stando alle indiscrezioni, il motore dotato di fasatura variabile potrebbe superare la soglia dei 200 CV, resta da capire se la Casa di Hamamatsu rimarrà dell’idea di autolimitare la velocità a 299 km/ oppure lascerà libertà d’espressione al suo propulsore? Non ci resta che attendere l’arrivo ufficiale sul mercato per scoprilo, la cattiva notizia è che questo non avverrà prima del 2025.