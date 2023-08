Guy Martin ha la Hayabusa più veloce al mondo... anzi no!

Gli appassionati di TT e non solo conosceranno senza dubbio Guy Martin, sia per le imprese lungo il cicuito del Mountain, sia per le incredibili imprese ad alto tasso d’adrenalina. Il pilota inglese oltre a svariati record di velocità su ogni tipologia di veicolo - trattori compresi - deteneva anche quello di Hayabusa più veloce, ovviamente una Hayabusa ben lontanada quella che ho provato io qualche tempo fa, ma ora l’amico/rivale Jarrod 'Jack' Frost glielo ha soffiato da sotto al naso, sfondando la barriera dei 270 miglia all'ora sulla sua Suzuki Hayabusa turbo, battendo il record dell'ex pilota del TT e star televisiva.

CHI LA DURA LA VINCE Per Frost non è stato affatto semplice, il risultato per lui è stato inaspettato, la barriera delle 270 miglia rappresentava quasi un muro invalicabile, motivo di scherzo continuo proprio con lo stesso Martin. Ma ad Elvington le cose sono andate diversamente. Dopo alcuni tentativi incoraggianti e alcune modifiche alla rapportatura finale della moto e alla pressione del turbo il record è arrivato: 274,926 mph, 442 km/h, 4 miglia all’ora in più e il titolo di Hayabusa turbo più veloce che passa da un amico all’altro.

VEDI ANCHE

La Suzuki di Jack Frost in attesa di affinare il setup per il record

OBBIETTIVO 275 “Durante l’ultimo tentativo stavo per finire il carburante, quindi sarebbe stato comunque l’ultimo della giornata. Ho pensato di andare un po’ corto sul forcellone solo per eliminare un po’ lo slittamento delle ruote dato che la gomma era già usurata dopo alcuni passaggi quel giorno. Ho aggiunto un altro po’ di spinta in più, voglio dire, quasi nulla, solo per portarlo potenzialmente a oltre 275 miglia all’ora''. Seppur di poco, la barriera delle 275 miglia orarie non è stata infranta, ma Jack ritiene che ci sia ancora molto da ottenere dalla sua Suzuki 2010 altamente modificata poiché ha avuto un piccolo ''calo di velocità'' mentre passava in terza... Se tanto mi da tanto, sentiremo ancora parlare delle sue imprese.