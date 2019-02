Autore:

Danilo Chissalè

DIMMI QUANDO Tu verrai… dimmi quando, quando, quando. Nei concessionari tu sarai, e il conto alleggerirai. Scusate, ma con il Festival di Sanremo alle porte alla divagazione canora non ho saputo resistere. Tornando seri. La bella stagione è alle porte e nelle concessionarie iniziano a sbocciare come petali le prime novità 2019. Nello specifico in questo articolo troverete la data di uscita e il prezzo di tutte le novità 2019 di BMW.

IN ANTICIPO BMW ha giocato il carico ben prima dell’inizio del 2019, lanciando nei concessionari la regina delle vendite, la R 1250 GS, già a dicembre. La scelta è stata premiata con il vertice della classifica di vendite di gennaio 2019. Al suo fianco anche la versione Adventure, anche lei già a ridosso del podio. Costano rispettivamente 17.850 e 19.650 euro. Ovviamente si tratta di prezzo di partenza ma, come ben saprete, accessoriate entrambe passano di slancio i 20.000 euro. Le versioni HP sostituiscono le vecchie Rallye e hanno un costo più elevato.

TOURER Presentata nello stesso periodo della GS anche la R 1250 RT ha esordito nei concessionari prima del 2019. Di recente l’abbiamo provata (qui la prova completa) e ne abbiamo apprezzato il motore Shiftcam, la dotazione automobilistica e la protezione dall’aria. Il listino parte da 19.500 euro in versione base, la Elegance costa 19.950 mentre per la Sport si superano i 20.000 euro. Prezzi ai quali possono essere aggiunti pacchetti elettronici e accessori di personalizzazione dal catalogo Option 719.

LE ALTRE Completano la gamma R, ovvero quella spinta dall’ormai tradizionale motore Boxer, la naked R 1250 R e la sport tourer R 1250 RS. La R 1250 R arriverà nei concessionari a cavallo tra marzo e aprile 2019 con prezzi compresi tra i 14.950 euro della base e i 15.520 della HP. Per la versione semi-carenata ci sarà da attendere qualche mese in più. Per la base saranno necessari 15.650 euro, per gli allestimenti Exclusive e Sport rispettivamente 16.040 euro e 16.140 euro. Anche in questo caso molti pacchetti non sono inclusi nel prezzo di listino ma, come da tradizione BMW, il primo tagliando è in omaggio.

F ALL’AVVENTURA Un anno dopo la versione base è il turno della F 850 GS Adventure. La versione più avventuriera della F 850 GS arriverà nei concessionari a breve, verosimilmente tra la fine di febbraio e le idi di marzo. Il listino attacca a 13.900 euro per la versione base, 300 euro in più per le versioni Exclusive e HP.

LO SCOOTER Il C 400 X è arrivato colpevolmente in ritardo nei concessionari a causa dei ritardi nella produzione della bicilindrica F 850 GS (lo stabilimento produttivo è lo stesso). Il C 400 GT, variante turistica, sarà più tempestivo, arrivando nei concessionari ad aprile 2019. Lo scooter partirà da 7.950 euro.

LA SPORTIVA La novità più attesa dagli smanettoni è senza dubbio la S 1000 RR. La sportiva bavarese torna profondamente rinnovata nell’estetica ma soprattutto nella meccanica. La fasatura variabile Shiftcam debutta anche sul quattro cilindri in linea della S 1000 RR. Arriverà nei concessionari a maggio 2019 e costerà 19.550 euro.