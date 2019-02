Autore:

Emanuele Colombo

ARRIVA L'ENDURONA Non solo Livewire: Harley-Davidson, che al momento attraversa un momento non molto florido, prepara un'offensiva di prodotto che mira a conquistare nuovi fan. Ed ecco che accanto alla prima moto elettrica del marchio spuntano foto e disegni di brevetto per modelli Harley-Davidson da introdurre tra il 2019 e il 2022. Modelli in stile enduro e streetfighter, ma anche scooter e persino bici elettriche. Senza trascurare nuove proposte nel settore delle custom.

ARCHITETTURA MODULARE La rivoluzione copernicana sarà attuata grazie a una nuova architettura modulare che consentirà la realizzazione di modelli di quattro diverse cilindrate, tra 500 e 1.250 cc, tre dei quali arriveranno già nel 2020. Ad aprire le danze dovrebbe essere la Harley-Davidson Pan America 1250, prima enduro adventure touring del marchio.

SFIDA ALLE ADVENTURE La Pan America avrà sospensioni a lunga escursione, ruote a raggi e gomme tassellate, con una posizione di guida eretta come si conviene alla categoria. L'ambizione è di misurarsi con rivali del calibro di BMW R 1250 GS Adventure, Ducati Multistrada e Kawasaki Versys, fornendo quindi sensazioni di guida tarate sui gusti del pubblico europeo.

LA STREETFIGHTER Altro modello di notevole interesse sarà la Harley-Davidson Streetfighter, con un motore dalla classica architettura V-Twin di 975 cc di cilindrata dotato di raffreddamento a liquido. Lo stesso motore dovrebbe venire impiegato anche su una nuova custom, chiamata a evolvere le linee della nota Fat Bob.

ALLA CONQUISTA DELL'ASIA Entro il 2022 ci si aspettano ulteriori modelli a rinforzare il listino nelle categorie adventure, streetfighter e custom, oltre a due bici elettriche. Per il rilancio di Harley, però, sarà fondamentale la collaborazione, ancora da definire, con un costruttore asiatico. Tale collaborazione sarebbe volta a realizzare una moto low-cost di cilindrata compresa tra 250 e 500 cc destinata a fare grandi volumi di vendita nei mercati locali. Siete curiosi? Vi lasciamo alle immagini della gallery.