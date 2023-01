Le prime novità 2023 di Harley-Davidson? Tutte al Motor Bike Expo

Al Motor Bike Expo 2023 (dal 27 al 29 gennaio 2023, Padiglione 4) Harley-Davidson inizierà in grande stile le celebrazioni per il suo 120° anno di storia presentando la gamma 2023, tra cui i nuovissimi Nightster Special e Breakout oltre alla gamma Sport, Cruiser, Touring ed Adventure Touring. Come sempre, oltre allo stand Harley-Davidson, saranno presenti stand dove sarà possibile acquistare abbigliamento e merchandising ufficiale.

La nuova Breakout 117 2023

CHE MOTO VEDREMO Senza dubbio gli occhi saranno puntati su nuovo Breakout, che ritorna esibendo più muscoli – grazie al motore Milwaukee-Eight 117 e sfoggiando un nuovo stile – e per la versione ancora più ricca e personalizzata del Nightster (qui la prova di Michele). Le personalizzazioni e la creatività fanno parte del DNA di H-D. Moto accessoriate con ispirazioni Custom e Performance Bagger faranno bella mostra di sé allo stand. Non mancheranno interpretazioni su base Revolution-Max (il nuovo motore montato sulla gamma Sport e Adventure Touring), realizzate dai concessionari della rete ufficiale Harley-Davidson.

IL RESTO Ci sarà spazio sullo stand anche per la collezione abbigliamento 120° Anniversario, che si ispira agli stilemi iconici del marchio americano, e per un'area dedicata all'H.O.G., l'Harley Owners Group: gli appassionati della Casa di Milwaukee potranno passare un po' di tempo insieme, scambiando idee ed esperienze, e darsi poi appuntamento sulle strade di tutta Italia. Per i soci HOG, il Motor Bike Expo offre una tariffa dedicata: basta presentarsi con una tessera H.O.G. valida.

Harley-Davidson Nightster Special 2023: più raffinata

GUIDA E SPETTACOLO Se le gamma presente allo stand vi farà venire voglia di montare in sella non c’è alcun problema, in pochi minuti si potrà prendere parte ai test ride gratuiti, che si svolgeranno negli spazi dedicati delle grandi aree esterne di Verona Fiere. Se invece preferite osservare, Joan Pedrero, pilota professionista e grande appassionato della Pan America, tornato in Europa dopo la sua 15esima Dakar, parteciperà all'evento e sarà protagonista di un emozionante spettacolo su sterrato, in sella a un’esuberante Pan America full stock. Harley-Davidson parteciperà inoltre con Joan Pedrero, in sella alla sua Pan America, allo Swank Rally del Motor Bike Expo, in programma sabato 20 gennaio. Oltre allo stand ufficiale Harley-Davidson, al Motor Bike Expo il marchio americano sarà presente con un'area dedicata all'evento celebrativo del 120° anniversario che si terrà nella splendida città di Budapest dal 22 al 25 giugno 2023. In questa occasione sarà possibile conoscere le iniziative che porteranno a questa fantastica festa, il programma e tutte le attività collaterali.