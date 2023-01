La nuova Super Meteor star di Royal Enfield al Motor Bike Expo

Royal Enfield sarà ancora tra i protagonisti dell’edizione 2023 di Motor Bike Expo, che si terrà a Verona dal 27 a 29 gennaio. Senza alcun dubbio la novità più interessante allo stand sarà ancora una volta la nuova cruiser di media cilindrata Super Meteor 650, a sua volta affiancata dal resto della gamma.

LE MOTO SULLO STAND L’ultima arrivata in casa Royal Enfield, in arrivo a febbraio nelle concessionarie di tutta Italia con un prezzo di listino a partire da 7.200 euro, a MBE sarà affiancata da altri modelli che stanno avendo tantissimo successo tra i motociclisti italiani, come la HNTR 350 e la Meteor 350, e best seller del marchio come Continental e Interceptor. Ovviamente non mancheranno nemmeno la Himalayan, presentata con un leggero restyling, nuove colorazioni e l’aggiunta di presa USB, e la Classic 350 Signal

PERSONALIZZAZIONE E OUTFIT Alla fiera della customizzazione non poteva non esserci uno spazio dedicato espositivo dedicato alla personalizzazione. I visitatori potranno ammirare interessanti esercizi di stile sulle show bike esposte sullo stand, ad opera del Custom Team Royal Enfield oltre ad una special realizzata dal noto garage milanese MotorHub. Ma non è tutto, perché quando si parla di classiche anche l’abbigliamento vuole la sua parte. In esposizione sullo stand, al fianco degli accessori per personalizzare la propria moto ci sarà anche la collezione di abbigliamento casual e tecnico Royal Enfield.

LE INIZIATIVE E L’AGENDA Il brand indiano non è solo attento allo sviluppo del prodotto ma anche all’esperienze e alle iniziative che attraverso le moto si possono portare a termine. Per divertirsi nella disciplina del Flat Track è nata la Royal Enfield Slide School (qui il mio racconto di una giornata a colpi di spazzolate); tutt’altra tematica è quella trattata grazie alla collaborazione con “Treedom” per la campagna “1 albero piantato per ogni moto venduta”. Avviato nel 2021, il progetto offre ai clienti Royal Enfield la possibilità di partecipare attivamente alla crescita della Foresta Royal Enfield contribuendo a diminuire il livello di CO2 nell’ambiente. Ad oggi, con il contributo dei soli nuovi Clienti italiani, la foresta conta già oltre 5.700 alberi piantati a sostegno dello sviluppo di comunità rurali in diverse parti del mondo. Per chi andrà a Verona ci sono degli appuntamenti da segnare a calendario:

Giovedì 26 gennaio Royal Enfield presenterà il team di 4 appassionati che in sella alle nuove HNTR 350, Meteor 350 e Classic Signals 350 partiranno da Verona per raggiungere l’Elefantentreffen, celebre motoraduno invernale con destinazione finale la cittadina di Solla in Germania;

Domenica 29 gennaio i rider termineranno il loro percorso rientrando a Verona per un festoso momento di incontro in cui potranno raccontare i dettagli della loro avventura nell’area Hospitality del Royal Enfield Riders Club of Europe – lo spazio dedicato in esclusiva per i Clienti del brand durante tutta la fiera all’interno dello stand;

Sabato 28 gennaio alle ore 15:00, presso l’Auditorium Verdi all’interno di MBE, si terrà la premiazione dei primi 3 classificati al Trofeo Himalayan 2022, categoria all’interno del Trofeo Scrambler indetto dall’FMI.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 24/01/2023