I paparazzi sul lago non si vedevano dai tempi della coppia glamour Clooney-Canalis, eppure qualche obiettivo indiscreto è riuscito a pizzicare un particolarissimo prototipo di Moto Guzzi V7 proprio per le vie di Mandello del Lario e dintorni. Quest’anno a EICMA 2021 il Gruppo Piaggio (Moto Guzzi, Piaggio, Aprilia e Vespa) sarà indubbiamente protagonista e al fianco delle attesissime Tuareg e V100 potrebbe esserci anche un nuovo “esemplare” di Moto Guzzi V7 850.

CAMUFFATA I vip usa occhiali scuri e foulard, le Moto Guzzi una particolare travestimento dalle forme psichedeliche. Sotto il travestimento, però, è ben riconoscibile la meccanica tipica della nuova gamma V7, con il collaudato V2 di 90° trasversale raffreddato ad aria da 853 cc, 62 cavalli di potenza a 6.200 giri e 73 Nm di coppia a 5.000 giri. Confermato è anche l’impianto frenante Brembo con disco singolo all’anteriore al pari della coppia di ammortizzatori posteriori. A destare sospetto sono il fato anteriore, la sella che per il profilo da “monoposto” ricorda le versioni Racer e la curva degli scarichi piuttosto alta. Quest’ultimi sembrano riportare una targhetta verso l’estremità posteriore, nella zona del fondello.

GAMMA RICCA In passato la gamma della V7 III era ricca di allestimenti e versioni limitate mentre al momento a listino la nuova V7 è proposta “solamente” in versione Stone e Classic (e Centenario), non è dunque improbabile che presto possano tornare in auge una versione Racer e una dedicata al fuoristrada leggero.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 02/11/2021