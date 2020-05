PROTOTIPO Ve la ricordate la Honda CB4 X? Il concept è stato presentato dalla Casa di Tokyo durante l’ultimo Eicma, catturando l’attenzione e i consensi del pubblico. Il prototipo fonde l’animo Sport e quello Touring di Honda in un modello caratterizzato da linee pulite e aggressive. Sotto le spigolose sovrastrutture si cela il quattro cilindri in linea della CB650R. Sebbene Honda qualificasse la CB4 X come un mero “esercizio di stile”, ora invece sembra stia facendo qualche passo in avanti.

PRONTA ALLA SFIDA Honda ha depositato all’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) i brevetti di un modello identico alla CB4 X, facendo subito pensare a un nuovo modello di serie. Effettivamente la casa motociclistica più grande del mondo presenta alcuni vuoti nella gamma: oltre a quello lasciato dalla Transalp, c’è quello di una sport tourer di media cilindrata. Il segmento è attualmente capitanato dalla Yamaha Tracer 700, fresca di aggiornamento stilistico e tecnico grazie al suo motore Euro5, e dalla Versys 650 di Kawasaki.

DESIGN ITALIANO Ufficialmente, la Casa non ha mai negato ufficialmente la possibilità che il prototipo diventasse realtà. Anche perché sarebbe un vero peccato non dare spazio a una delle moto più belle del 2019, nata dalla matita di Valerio Aiello. Il chief designer di Honda R&D Europe è autore degli ultimi prototipi che l’azienda ha presentato in occasione delle ultime kermesse milanesi: la CB4 Interceptor e la CB1100 TR Concept.