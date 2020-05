OLTREMANICA In seguito a un primo trimestre difficile a causa della pandemia globale di Covid-19, Harley-Davidson torna a far parlare di sé con un'edizione limitata della FXDR 114 destinata al mercato UK e all'Irlanda. Ciascun modello sarà caratterizzato da una verniciatura fatta a mano dagli inglesi di Image Design Custom, caratterizzata da parti color oro, nero e bianco. Ognuna delle 30 unità sarà numerata: così siete sicuri di avere in box una FXDR come nessun'altra in circolazione.

STESSA RICETTA Eccezion fatta per l'estetica, questa FXDR 114 Limited Edition ha le stesse caratteristiche tecniche della FXDR 114 standard: telaio Softail, motore Milwaukee-Eight 114 da 160 Nm, un peso complessivo di 289 kg, ruota posteriore da 200 mm, doppio disco anteriore con pinze a quattro pistoncini e un look da power cruiser. Nonostante la livrea sia stata fatta a mano da terze parti, Harley-Davidson copre la verniciatura con la garanzia ufficiale. Un'ottima notizia per chi è disposto a spendere 350 sterline (al cambio attuale, 390 euro) in più rispetto al modello di serie che, nel Regno Unito, parte da 17.995 sterline (23.000 euro nel listino italiano).