HARLEY-DAVIDSON STREET ROD 750 FREEDOM EDITION

ESCLUSIVA Nell'intera gamma Harley-Davidson, la Street Rod 750 è la porta d'accesso alle moto di Milwaukee, con un prezzo di 8.800 euro. Se pensate che questo modello sia ''poco esclusivo'' per i vostri gusti - e portafogli - sopraffini, abbiamo una proposta per voi. Lo studio di design GraphersRock ha realizzato una limited edition della 750: la Freedom Edition è destinata al mercato Giapponese, che saranno disponibili per la vendita fino al 19 maggio.

OPERA D'ARTE La Freedom Edition è caratterizzata da una carrozzeria total black, eccezion fatta per il serbatoio bianco, come se fosse la tela di un quadro. L'artista Tamio Iwaya ha creato una livrea caratterizzata, lateralmente, dalla scritta ''Freedom'' e da disegni che ricordano i vasi sanguigni del corpo umano. Nella parte superiore invece ci sono diverse forme geometriche, con una parte nera in cui è riportata l'intera scheda tecnica della Street Rod 750. La moto cambia solo nell'estetica, ma non nella sostanza, che rimane quella pensata da Harley-Davidson. La Freedom Edition costa 18.000 euro ed è disponibile in sole 10 unità.