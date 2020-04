THE WINNER IS… Harley-Davidson ha proclamato l’attesissimo vincitore del concorso King of the Kings 2020, competizione pensata per premiare il miglior customizzatore dell marchio del Bar&Shield. Con partecipanti provenienti da oltre 18 nazioni e più di 50.000 mila votanti l’edizione 2020 ha visto trionfare Oscar Peralta con la sua Apex Predator.

LA MOTO La base di partenza della Apex Predator è una Sportster XR1200 che Oscar e il suo team hanno personalizzato da cima a fondo, con pezzi provenienti da altre Harley- come il faro donato da una Breakout- ma anche realizzati ad hoc come lo scarico 2-1-2 costruito a mano che spunta da sotto alla sella (soluzione molto atipica per una Harley). Le linee sono sportive, esaltante anche dai dettagli gialli, dal british green e dall’alcantara della sella, e la ciclistica è stata migliorata per ben integrarsi con esse, oltre che a render giustizia ad un nome che non lascia interpretazioni: predatrice di punti di corda. Per farlo Oscar ha sostituito la forcella originale con una Showa Big Piston ai cui piedi lavorano una coppia di pinze freno assiali e i dischi freno con profilo a margherita.

LE ALTRE Alle spalle della Apex Predator, direttamente dalla Grecia, si è classificata la Gryps una special basata sulla Roadster, mentre si è meritata una menzione speciale la Thunderbike, realizzata da Harley-Davidson Niederrhein (Germania) che ha colpito favorevolmente il team di designer della Casa di Milwaukee.