GAMMA ELETTRICA Da ormai qualche anno Harley-Davidson ha intrapreso la via del “More Road to Harley-Davidson”, un programma di sviluppo a medio-lungo termine che ha lo scopo di attirare all’iconica casa a stelle e strisce nuovi appassionati tramite nuovi modelli che rompono con la tradizione. L’esempio lampante è la moto elettrica LiveWire, che presto verrà affiancata da una vera e propria gamma di veicoli elettrificati di cui fa parte anche lo scooter City Speedster.

BREVETTO EUROPEO Proprio in questi giorni la Casa di Milwaukee ha presentato la richiesta di brevetto europeo per il suo scooter elettrico, ciò ci fa credere che lo vedremo presto sfrecciare (silenziosamente) anche sulle nostre strade. Un’ulteriore conferma la possiamo trovare nella totale identicità tra i progetti utilizzati per la richiesta e la foto dello scooter in versione prototipale.

DANNATAMENTE HARLEY Non avrà certo uno dei grossi V-twin incastonato nel telaio, ma senza alcun dubbio il City Speedster è in linea con i canoni estetici H-D. Il telaio in tubi ha lo schema a doppia culla delle sorellone a motore e la posizione di guida è decisamente da cruiser, con la sella arretrata, le pedane avanzate e il manubrio alto. Niente ammortizzatore al posteriore (scelta discutibile visto lo stato di molte strade italiane) ma all’anteriore c’è una bella forcella a steli rovesciati, ed è di tutto rispetto anche l’impianto frenante, composto da una coppia di dischi che nemmeno alcuni rivali termici possono vantare.

BATTERIA ESTRAIBILE Del motore ancora non sappiamo molto, potenza erogata, tempi di ricarica e autonomia rimangono ancora un mistero, ma si può notare come la batteria sia estraibile per poter essere ricaricata comodamente in casa o in ufficio, allontanando la sindrome della batteria a terra. Per ora questo è quello che sappiamo, gli indizi ci fanno ben sperare, il prezzo giocherà un ruolo fondamentale per il futuro del City Speedster… io lo vorrei per girare in città!