Nuove Harley-Davidson CVO Road Glide e CVO Street Glide: in rete le immagini

Lo scorso gennaio Harley-Davidson ha presentato le novità 2023, con l'arrivo in gamma delle versioni 120° Anniversario e il nuovo Nightster S (che vi abbiamo mostrato in video dal Motor Bike Expo) e in questi giorni è stata presentata la più piccola della gamma, la X350. Oggi, però, spuntano in rete le immagini di due nuove moto della Casa di Milwaukee: si tratta delle CVO Road Glide e Street Glide, immortalate in catena di montaggio. Per le nuove versioni, tantissime novità tra motore, sospensioni, freni e carenatura.

La Road Glide ST oggi

COSA CAMBIA Prima di tutto, per entrambi i modelli CVO – Custom Vehicle Operations – arrivano nuove carene. Ma non si tratta solo di un restyling, bensì di un bell'aggiornamento di sostanza: a testimoniarlo è la scritta 121 sul carter motore, che indica l'arrivo del nuovo motore in sostituzione del Milwaukee-Eight 117. L'altro grande upgrade è rappresentato da un anteriore completamente nuovo, con forcella a steli rovesciati, in luogo di quella tradizionale, alla quale sono abbinate pinze freno Brembo ad attacco radiale su un cerchio dal design rinnovato.

Tutte le novità della nuova CVO Road Glide (a sinistra): motore 121, forcella a steli rovesciati e pinze Brembo radiali

IN ARRIVO? Con le moto pronte sulla catena di montaggio sembra imminente una presentazione dei nuovi modelli. Continuate a segurci per rimanere aggioranti in merito.

Fonte: Motorcycle.com

Pubblicato da Michele Perrino, 15/03/2023