Autore:

Danilo Chissalè

FUTURO ECOLOGICO Nonostante abbia ancora qualche lacuna, l'elettrico sembrerebbe essere l'unica alternativa plausibile al combustibile fossile secondo le casa motociclistiche. BMW si è già cimentata nell'elettrico con lo scooter C-EVO ma in futuro potrebbero arrivare anche moto a batterie.

TECNOLOGIA In una recente intervista rilasciata ai colleghi di MCN il capo designer Edgar Heinrich spiega come la nuova tecnologia influisca sul design di una moto. L'esempio più tangibile è la S 1000 RR recentemente stravolta: "Quando abbiamo realizzato la prima, non sapevamo cosa fare, quindi abbiamo provato di tutto ", ha detto a MCN. "Era semplice allora. Volevamo realizzare la migliore moto possibile, che per una moto da corsa significa più leggera possibile. Ogni volta che riuscivamo a trovare un risparmio di peso, lo facevamo, il che finiva con oggetti asimmetrici come la riduzione del riflettore abbagliante che faceva risparmiare 150 g.". Grazie alla nuova tecnologia l'asimmetria sul nuovo modello è stata messa da parte: "Per la nuova moto abbiamo lavorato con i LED e non c'è bisogno di asimmetria perché tutto è in una parte ", dice. "Abbiamo sempre voluto eliminare le luci, farle scendere e uscire dalla carenatura anteriore, perché una moto da corsa non ha luci, Abbiamo discusso sul mantenere il vecchio design. Avremmo potuto rendere i componenti LED asimmetrici, ma sarebbe stato stupido. Noi non progettiamo per il gusto di farlo".

TUTTO UGUALE Heinrich analizza anche la standardizzazione massiva che, dopo aver contagiato il settore auto, sta prendendo piede anche nelle due ruote: "Se guardi le moto di 50 o 60 anni fa, trovi centinaia di componenti che sono stati ingegnosamente progettati per piccoli lavori e ogni moto era diversa", dice. "Oggi tutto è razionalizzato, le parti sono tutte uguali: le stesse forcelle, ruote ecc. È molto sofisticato e veloce ma è poco soddisfacente".

IL FUTURO Il capo del design di BMW Motorrad pare aver trovato la soluzione : "Le moto elettriche ci offrono tante nuove opportunità. Possiamo creare un linguaggio di design completamente nuovo. Stiamo già facendo cose davvero entusiasmanti, prima nella mobilità urbana, e le moto seguirannoa ruota".