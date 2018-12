Autore:

Danilo Chissalè

NON POTEVA MANCARE Maestosa, imponente, imperiosa, ma anche pesante e intimidatoria, questi aggettivi spiegano in maniera semplice ma precisa com’è la nuova BMW R 1250 GS Adventure. La Casa dell’Elica ci ha messo poco, anzi pochissimo, a lanciare sul mercato la nuova “GS XXL” d’altronde come biasimarli in Italia è la quarta moto più venduta.

COME TI RICORDAVO Esteticamente non ci sono grosse novità, la GS Adventure, come la base, cambia poco: Il paramotore e i fianchetti sono stati ridisegnati così come la presa d’aria accanto al “becco”. Nuovi sono gli accostamenti cromatici e gli adesivi che ricordano che la novità si cela sotto gli abiti. In realtà una piccola novità c’è: l’allestimento Rallye viene rimpiazzato dal nuovo HP… Addio telaio verniciato in blu.

NUOVO MOTORE Così come per la versione standard anche la R 1250 GS Adventure beneficia del nuovo bicilindrico boxer a fasatura variabile Shiftcam. Il nuovo sistema sfrutta un albero con due camme: la prima, dal profilo più smussato ottimizza le prestazioni ai bassi regimi, superati i 5.000 giri/min o quando la richiesta di coppia al motore è sostanziosa entra in azione la seconda camma. Le specifiche sono le medesime: cilindrata aumentata a 1.262 cc, 136 cv di potenza e 143 Nm di coppia massima, rispettivamente 11 cv e 17 Nm in più rispetto al precedente motore.

AUTONOMIA DA RECORD La fasatura variabile è solo la punta dell’iceberg di un approfondito studio fluidodinamico che ottimizza anche i consumi. Il nuovo boxer consuma oltre il 10% in meno rispetto al predecessore e grazie al serbatoio da 30 l, più da utilitaria che da motocicletta, la distanza percorribile con un pieno di verde è di quasi 550 km!

TELELEVER AS USUAL Niente nuove, buone nuove. Questo detto popolare racchiude la scelta di BMW: una soluzione rodata e apprezzata non ha senso di essere stravolta, ovviamente si parla di ciclistica che sulla nuova R 1250 GS Adventure vede ancora una sospensione di tipo telelever all’anteriore, con un monoammortizzatore centrale da 37 mm di diametro che agisce sulla ruota anteriore tramite un leveraggio triangolare. Il passo è di 1.504 mm, per una lunghezza di 2.270 mm. Di tutto rispetto è l’escursione permessa dalle sospensioni, rispettivamente di 210 mm e 220 mm per anteriore e posteriore.

NO, NON SONO BREMBO Se siete degli attenti osservatori avrete certamente notato che ai piedi della forcella non ci sono più le pinze Brembo radiali. Sacrilegio! Al loro posto delle non ben identificate pinze marchiate BMW. Scandalo! Beh vi sbagliate di grosso, le nuove pinze prodotte dal fornitore americano che collabora con Brembo funzionano egregiamente, in barba a fregi ed etichette, mordono dischi flottanti, al posteriore confermata invece la pinza della Casa italiana.

LE DOTAZIONI Come negli altri modelli della famiglia BMW R, anche sulla 1250 GS Adventure sono previsti di serie il controllo di stabilità ASC, il sistema di assistenza per le partenze in salita e due riding mode, insieme con il quadro strumenti completamente digitale con schermo TFT da 6,5 pollici.

GLI OPTIONAL Altre dotazioni come il cruise control, il sistema keyless e quello per la chiamata automatica di emergenza, le sospensioni a controllo elettronico Dynamic ESA Next Generation con compensazione automatica del carico e il quickshifter bidirezionale sono invece parte della nutrita lista degli optional. Che per comodità sono in gran parte raccolti nei famosi pacchetti Touring, Comfort e Dynamic.

ELITARIA La nuova maxi travel enduro è già disponibili presso i concessionari BMW. Per portare a casa la più grande delle GS dovrete mettere in conto almeno 19.650 euro. Il prezzo di riferisce alla versione base, per avere la Exclusive o la sportiva HP dovrete aggiungere altri 500/550 euro. Per una versione full optional come quella in prova si sfiorano i 25.000 euro… Un prezzo elitario, a voi decidere se caro o meno.