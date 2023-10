Ducati: c'è una nuova Multistrada V4 in arrivo! Il video la svela

Il quarto episodio della Ducati World Première 2024 è alle porte e la prossima novità sembra essere Multistrada V4 RS: eccola in video

La V4 Grand Tour non sembra essere l'unica Multistrada 2024 targata Ducati. Il video apparso questa mattina sul canale YouTube della Casa di Borgo Panigale, infatti, mostra una nuova Multistrada V4! Prima di qualunque considerazione guardate il filmato qui sotto.

SORPRESA Giusto un paio di giorni fa ho tirato le somme di quelle che sarebbero dovute essere le novità nei prossimi episodi della Ducati World Première 2024. La Multistrada V4 che si intravede nel video – si nota che è lei dai blocchetti, dal tasto di accensione e dal codino, guardate la gallery di immagini – esce fuori dagli schemi: tanto per cominciare siamo in pista, nella pitlane, e poi ci sono alcune componenti – paramani in carbonio e cerchio posteriore con una razza rossa – che fanno pensare a una versione ancor più racing, sulla scia della Pikes Peak. Questa ipotesi, peraltro, fa il pari con quanto dichiarato da Ducati: ''Un modello senza compromessi, caratterizzato da materiali pregiati e scelte tecniche derivate dalle competizioni''.

RS La sigla di cui si parla da qualche giorno è RS, atipica per il mondo Ducati – verrebbe da pensare, più da mondo Audi – e i rumor parlano di una Multi all'ennesima potenza, con la base tecnica della Pikes Peak e un motore ancor più performante, sempre più vicino ai 200 CV, per giocarsela ad armi pari con la BMW M 1000 XR di cui si è sentito parlare negli scorsi mesi. Tra circa 24 ore sapremo tutto: vi aspettiamo sul nostro sito domani, per seguire con noi la video diretta streaming!

Pubblicato da Michele Perrino, 18/10/2023