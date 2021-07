SEMPRE PIÙ URBAN Si allarga la gamma della Ducati Urban e-Mobility, che già comprende i due monopattini City Cross-E Scrambler e il Pro-I Evo, e che da oggi accoglie anche una nuova e-bike pieghevole (foldable), realizzata in collaborazione con gli specialisti di MT Distribution (che stanno anche lavorando a un monopattino in collaborazione con Pininfarina).

COM’È FATTA DUCATI MG-20

SPORTIVA NEL MIDOLLO La pieghevole MG-20 si distingue immediatamente per le linee sportive, insolite per una e-bike di questo tipo, e dai bellissimi cerchi sportivi a sei razze. Telaio, forcelle e gli stessi cerchi sono realizzati in magnesio, materiale particolarmente robusto e leggero. Le ruote sono da 20” per 2,125”, larghe quanto basta per affrontare i binari del tram in città senza rischiare brutte cadute.

SI CHIUDE TUTTA Le ruote di dimensioni ridotte e i pedali che si piegano su se stessi rendono la MG-20 particolarmente compatta una volta ripiegata, ottima per gli spostamenti urbani, anche sui mezzi pubblici.

MOTORE E BATTERIA DI DUCATI MG-20

La MG-20 monta un motore nel mozzo posteriore con sensori di velocità e di sforzo della pedalata, che adegua la potenza erogata in base alle condizioni della strada, di aderenza e del livello di assistenza selezionato.

UNA MARATONETA La batteria è una Samsung da 378 Wh, integrata nel telaio ed estraibile per poter essere ricaricata più comodamente. MT Distribution dichiara un’autonomia di circa 50 km con un “pieno”, valore che dipende sempre dal peso del conducente, dalle condizioni della strada e dal tempo (più fa freddo, più consuma). La velocità massima è di 25 km/h, come previsto dalla legge. Il piccolo display sul manubrio è comunque completo, impermeabile, e permette di selezionare fra i tre livelli di assistenza (12-18-25 km/h). Per la guida di sera, la MG-20 prevede un faro a LED anteriore, catarifrangenti dietro e sulle ruote.

QUANTO COSTA DUCATI MG-20

Come tutti gli altri prodotti della linea Ducati Urban e-Mobility, nel prezzo della MG-20 è compreso un anno di assicurazione AXA Tutela Famiglia. La e-bike è disponibile già da questo mese al prezzo consigliato di 1.599 euro, presso tutti i concessionari ufficiali e nello shop online di Ducati, oltre che nei negozi di elettronica di consumo specializzati e nei principali store online.

SCHEDA TECNICA DI DUCATI MG-20