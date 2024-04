Brixton Storr 500: l'enduro stradale è pronta per il debutto?

Era il novembre 2022 quando, all'EICMA, lo stand Brixton mostrò per la prima volta il concept di Storr 500, un'enduro stradale che esteticamente strizzava l'occhio alla Husqvarna Norden 901. Ora la giramondo della Casa austriaca sembra pronta a fare il suo debutto in un segmento affollatissimo...

LA TECNICA Secondo quanto affermato dai colleghi di Cycle World, a distanza di oltre un anno dall'Esposizione Internazionale, i documenti di omologazione confermano le specifiche della Storr e il suo arrivo sul mercato. Cuore dell'enduro stradale 500 è il bicilindrico parallello da 486 cc per 47 CV che già equipaggia la Crossfire ed è prodotto dalla cinese Gaokin. Lo scheletro della Storr è un telaio in tubi d'acciaio, le sospensioni sembrano le KYB della Crossfire XC 500 – qui il mio breve assaggio della gamma Brixton – mentre i freni sono J.Juan, con una pinza ad attacco radiale a mordere un disco singolo all'anteriore. Cerchi ovviamente a raggi, da 19'' all'anteriore, per 1.440 mm di interasse e 209 kg di peso in ordine di marcia.

Brixton Storr 500: l'enduro stradale è in arrivo?

CAMBIA POCO Rispetto al prototipo la versione di serie cambia leggermente a livello di paramotore e griglia del radiatore (foto nella gallery), ma per il resto è praticamente tale e quale al concept del 2022. Sviluppo verticale non solo per il cupolino, ma anche per la strumentazione, un TFT che sa tanto di roadbook, un po' come su Yamaha Ténéré, tanto per intenderci. Curiosi, infine, anche i piccoli vani laterali lungo il serbatoio, perfetti per mettere piccole borse per gli attrezzi: una chicca che contribuisce a dare alla Storr un'aria da globetrotter.

AGGUERRITO La Brixton Storr va a inserirsi in un segmento davvero vivace, con la best seller 2023, la TRK 502X, ma anche Voge Valico 525 DSX, Honda NX500 – la ex CB500X – e altre ancora. In attesa di conferme ufficiali sul sito di Brixton Italia c'è scritto ''Vuoi guidare la Storr 500?''. Tutto sembra far pensare che ci siamo...

Pubblicato da Michele Perrino, 04/04/2024