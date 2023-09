Brixton Cromwell 1200 X: la versione scrambler è in arrivo. Il prezzo

Della Brixton Cromwell 1200 X, versione scrambler della moto modern classic, avevamo già parlato alcuni mesi fa. Ora, finalmente, possiamo confermare l'arrivo della nuova moto del Marchio austriaco: scopriamo caratteristiche, differenze con l'altra e prezzo.

IN CONDIVISIONE La Cromwell 1200 – qui trovate la prova video – è la base di partenza anche della versione X. Le moto condividono il bicilindrico parallelo frontemarcia raffreddato a liquido da 1.222 cc per 83 CV a 6.550 giri/min e 108 Nm a 3.100 giri/min, ma anche gran parte della ciclistica, col telaio tubolare, le sospensioni KYB e i freni Nissin. Anche i cerchi a raggi, dorati sulla X, sono della stessa misura – 18'' e 17'' – ma cambiano gli pneumatici: la scrambler infatti monta coperture semi tassellate Pirelli Scorpion Rally STR in misura 110/80 – la stradale ha il 100/90 – mentre al posteriore entrambe hanno il 150/70. Il peso è per entrambe di 235 kg in ordine di marcia e anche le dimensioni sono le stesse, con la sella che rimane a 800 mm da terra.

LE DIFFERENZE A cambiare sulla X è fondamentalmente l'aspetto: arrivano una griglia per proteggere il fanale anteriore, una piastra paramotore e protezioni tubolari, ma anche una sella marrone più piatta. Cambia, infine, anche il prezzo: la Cromwell 1200 X costa 11.499 euro, 500 euro in più della sorella stradale. Per l'ultima arrivata nella famiglia Brixton non è stata ancora ufficializzata la data di commercializzazione – sul sito c'è solo scritto ''In arrivo'' – ma siamo certi che a EICMA sarà certamente della partita.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/09/2023