A STELI RIGIDI La Gold Wing potrebbe non essere più l’unica Honda a disporre della sospensione anteriore a quadrilatero articolato e sospensione centrale. Se non avete mai sentito parlare della sospensione “Hossack”, ve al riassumiamo così: è una soluzione tecnica in cui la forcella ha gli steli rigidi, mentre l’ammortizzatore è collegato sia alla forcella sia al telaio della moto. Questa architettura è stata introdotta sulle moto di serie nel 2006 da BMW (con il nome di Duolever) con la serie “K”, e al di fuori della casa bavarese soltanto Honda ha in listino una moto con questa soluzione tecnica. Almeno, fino ad ora.

VINTAGE La Casa di Tokyo ha depositato dei brevetti relativi a una sospensione di tipo Hossack adottata da una moto dal look vintage: il telaio a doppia culla è identico a quello dell’attuale CB1100. Tuttavia, non è da escludere che il resto della moto possa essere un semplice “contorno” a una sospensione anteriore adottata, solitamente, da moto dalla mole più importante. Infatti la caratteristica principale della sospensione Hossack è quello di separare la funzione di sterzo da quella ammortizzante, così da offrire più maneggevolezza ai “pesi massimi” delle due ruote.

SUPER CUB Un altro brevetto depositato vede come protagonista una sospensione simile a quella presa in analisi precedentemente, ma stavolta adottata dal Super Cub. Anche in questo caso, la moto potrebbe essere un semplice “contorno” a questo tipo di soluzione, poichè non porterebbe enormi benefici in termini di guida a una moto così leggera. Senza considerare che renderebbe più complesso un modello che fa della semplicità il suo punto forte. Inoltre, il costo di produzione si innalzerebbe decisamente troppo per un veicolo destinato principalmente ai mercati emergenti. Insomma, troppo costosa e complessa per il Super Cub… a meno che Honda non abbia in cantere qualcosa di veramente succulento. Ma non ci facciamo illusioni: d’altronde è risaputo che le Case depositano più brevetti di quelli che poi, effettivamente, vengono utilizzati sulle moto di serie.