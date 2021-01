PIÙ FORTE DEL COVID Certamente quello appena trascorso sarà un anno da ricordare per tutti. Tanti lo ricorderanno in maniera fortemente negativa, altri invece penseranno al 2020 con un mezzo sorriso. Tra questi c’è BMW Motorrad che con 169.272 moto vendute in tutto il mondo ha registrato il secondo miglior anno di sempre, un risultato che ha del sensazionale se si pensa alle difficoltà che ha vissuto il modo di motocicli e ciclomotori nel secondo trimestre del 2020, con addirittura un -95% nel mese di marzo a causa del lockdown.

EUROPA STABILE Il cuore del successo della Casa dell’Elica è tutto europeo. Le vendite nel Vecchio Continente sono rimaste stabili o quasi, chiudendo il 2020 con un calo del 5,3%. Il mercato interno per BMW è il più prolifico con 27.516 veicoli venduti - +1.224 veicoli rispetto al 2019 – al secondo posto la Francia con 17.539 unità (nel 2019 17.300). Italia (13.918 unità), Spagna (11.030 unità) e Gran Bretagna/Irlanda (7.315 unità) hanno chiuso in leggero calo. Forte in Europa, ma la crescita vera e propria è nei così detti mercati emergenti: in Cina l’incremento è del 33% mentre in Brasile del 6%, con il Sud America che diventa il settimo mercato per importanza.

AMORE BOXER Anche nel 2020 la gamma boxer, il motore unico e distintivo di BMW, si conferma la più amata. Sono state infatti 80.000 le moto spinte dal motore con i cilindri contrapposti, tra queste si è aggiunta di recente anche la maestosa R 18, che abbiamo provato qualche tempo fa (qui il link all’articolo con video). La più amata? Ovviamente la R 1250 GS.

PICCOLE MA IMPORTANTI Guardando l’importante crescita dei mercati emergenti non deve sorprendere il posizionamento alle spalle dell’icona boxer dei monocilindrici di piccola cilindrata. Le G 310 R e G 310 GS hanno venduto 17.000 unità hanno contribuito in maniera importante al successo di BMW e per il 2021 non mancheranno le novità.

MEDIE CILINDRATE IN CRESCITA Il rinnovamento nelle medie cilindrate è coinciso con il momento più difficile, ciò nonostante F 900 R e F900 XR hanno raccolto un discreto successo con 17,000 unità vendute, bene anche le F 750 e 850 GS. In totale le medie cilindrate hanno generato un volume di vendita di 35.000 unità.

IL BILANCIO DEL BOSS L’anno appena concluso non poteva che soddisfare il numero uno di BMW Motorrad Markus Schramm, ecco le sue dichiarazioni: ''Dopo i mesi difficili da marzo a giugno, l'intero team BMW Motorrad è stato in grado di invertire la tendenza grazie a flessibilità e impegno. Oltre a probabilmente la migliore gamma mai prodotta, è stato questo lavoro di squadra, di cui sono molto orgoglioso, che ha reso possibile il secondo miglior risultato di vendita di sempre nel 2020 ''. Tanta importanza (ed esborso economico) per R 18: “Il lancio sul mercato della BMW R 18 è stato sicuramente uno dei momenti salienti nel 2020. Il tanto atteso big boxer è stato accolto molto bene sia dalla stampa specializzata che dai clienti di tutto il mondo ''.

PRONOSTICI DI 2021 Nonostante le condizioni generali in tutto il mondo rimangano imprevedibili, anche Timo Resch, Head of Sales and Marketing di BMW Motorrad, è abbastanza positivo riguardo all'anno 2021: ''Prima di tutto, i miei ringraziamenti speciali vanno ai nostri partner concessionari BMW Motorrad che, nonostante grandi sfide, sono stati in grado di rendere il 2020 un anno di successo con creatività, flessibilità e impegno instancabile. Forniremo nuovamente una varietà di nuovi prodotti forti ai nostri clienti nel 2021 insieme ai nostri forti partner. La M 1000 RR, una delle più spettacolari moto sportive, è in attesa di essere lanciata sulle piste di tutto il mondo. Dall’altro capo, la R 18 affronterà la sua prima stagione completa di vendite con una ricca gamma di accessori. Con la S 1000 R, stiamo lanciando una naked potente senza compromessi con dinamiche di guida super sportive. Presenteremo anche una o due sorprese per quanto riguarda la mobilità elettrica quest'anno. ''