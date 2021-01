ACCORDO TEDESCO Continental e BMW Motorrad hanno siglato un importante accordo per la fornitura di gomme di primo equipaggiamento per il modello di punta della Casa dell’Elica: la R 1250 GS. Da quest’anno, dunque, chiunque acquisterà i nuovi modelli 2021 delle maxi enduro BMW R 1250 GS o GS Adventure con pneumatici off road, riceverà in primo equipaggiamento i Continental TKC 80.

80… VOGLIA DI TKC Tra gli appassionati di enduro il TKC 80 non è certo una novità. Lo pneumatico tassellato teutonico nasce negli anni ’80 ma grazie ad un continuo sviluppo tecnologico è in grado di essere appetibile a tutti gli enduristi per il suo battistrada tassellato e le sue eccellenti caratteristiche di maneggevolezza… e a BMW che lo ha scelto per un ruolo importante, calzare la regina delle maxi enduro.