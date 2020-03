SEMPRE IN PRIMA FILA Sin dal suo ingresso nel mercato datato 2009, la S 1000 RR ha portato BMW nell'Olimpo delle maxi Supersportive, confermando le sue proverbiali doti dinamiche anche con la terza e ultima generazione, presentata nel 2019 e attualmente in prima linea per fronteggiare novità come la Honda CBR1000RR-R Fireblade SP e Yamaha YZF-R1M. Per valorizzare la propria punta di diamante in termini di performance, BMW ha aggiornato la gamma di accessori previsti per la S 1000 RR.

MATERIALI PREGIATI Proprio come nel mondo auto, BMW offre una vasta gamma di M Performance Parts per la carenata di Monaco di Baviera, destinati sia all'uso in strada sia all'uso in pista. Sono numerose le parti di carene e protezioni in fibra di carbonio come i parafanghi, il paracatena e le cover del serbatoio. Destinate per l'utilizzo della moto tra i cordoli, ecco le nuove pedane arretrate e il set di cerchi in fibra di carbonio oppure in alluminio forgiato; tutte sono dotate di tamponi paraforcella. Belle anche le leve snodabili e i paraleve in alluminio. Per vedere il resto degli optional potete sfogliare la gallery qui sotto oppure recarvi presso i punti vendita BMW Motorrad.