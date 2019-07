Autore:

Emanuele Colombo

ACCESSORI MOTO Con 2.978 esemplari immatricolati, anche a giugno 2019 la BMW R 1250 GS si conferma la moto più venduta. Tra le tante proposte per personalizzarla e ottimizzarne le caratteristiche per i viaggi arriva da Puig una linea di accessori tutti nuovi nei contenuti e nelle grafiche.

PROTEZIONI Che siate motociclisti avventurosi o che vogliate rimanere il più possibile con le ruote ben attaccate al liscio asfalto, le barre per proteggere il motore da cadute accidentali sono un must. Quelle firmate Puig sono realizzate in acciaio, con tubi da 25 millimetri di diametro. Fanno il paio con i tamponi per la forcella. Realizzati in nylon, pesano 265 grammi e prevedono anelli colorati inclusi nel kit. Per gli amanti dell’off-road sono disponibili anche le protezioni faro e il tappo serbatoio fluido freno in ergal, proposto in varie colorazioni.

PARABREZZA Ampia la scelta in tema di cupolini per la BMW R 1250 GS, qui proposti in varie dimensioni e colori. Il modello Touring fumé offre maggiore protezione rispetto al parabrezza di serie, grazie all'altezza maggiorata di 110 millimetri. Più piccolo dell'originale è invece il cupolino Racing (-120 millimetri): realizzato in metacrilato da 3 mm di spessore, è omologato TUV. Completano l'offerta i deflettori laterali superiori, studiati per riparare dal vento e dalle intemperie le spalle del pilota, riducendone l'affaticamento nei lunghi spostamenti.

GADGET E per chi in tema di comodità non scende a compromessi, Puig propone il supporto per la regolazione elettrica del cupolino. Compatibile con l’originale, si aziona tramite un pulsante sul manubrio. Una volta installato sulla BMW R 1250 GS permette di elevare il parabrezza di 50 millimetri in più rispetto all’originale, così come di abbassarne il profilo di 20 mm.